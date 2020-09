A Macri le extrajeron un tumor benigno

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri fue internado ayer en el sanatorio Otamendi, donde permanecerá internado hasta hoy, luego de que durante una endoscopía le sacaran un "tumor benigno" del intestino grueso. "Fue una lesión en el intestino grueso, que ya había sido biopsada y era benigna", explicó el médico Pedro Ferraina, en declaraciones a la prensa en la puerta de la clínica.

Según detalló, "afortunadamente, y gracias a la experiencia de los endoscopistas, se pudo efectuar esa resección de un tumor benigno" sin necesidad de recurrir a una intervención laparoscópica.

Durante el procedimiento, que se extendió por más de una hora, los médicos extrajeron el pólipo y consideraron que el cuadro no requería de una operación, pese a que "la lesión estaba en un lugar de muy difícil acceso".

Macri tenía previsto pasar la noche en el centro de salud, acompañado por su esposa, Juliana Awada, y según los médicos "el diagnóstico es de benignidad". "Está muy tranquilo porque es un estudio programado y ya sabía que tenía el pólipo", afirmaron a NA voceros del ex mandatario nacional antes del procedimiento.

La endoscopia estuvo a cargo de los médicos Cecilio Cerisoli, Pedro Ferraina, Luis Caro y Augusto Villaverde. Según indicaron, el procedimiento ya estaba previsto desde antes de su viaje a Francia y Suiza, a partir de haberse realizado otros estudios de rutina que habían detectado el pólipo en el intestino.

El ingreso al sanatorio tuvo lugar en las primeras horas de la tarde, cuando Macri se trasladó desde su quinta "Los Abrojos", en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, hasta el centro de salud ubicado en Azcuénaga al 800, en el barrio porteño de Recoleta.

Un pólipo es una acumulación de células que se forma en el revestimiento del intestino y que se recomienda retirar para estudiar, ya que algunos casos pueden derivar en cáncer.

"Gracias al sanatorio y al equipo médico que me acompañó durante mi intervención. Gracias también a todos por sus buenos deseos y cariño. Estoy muy bien, recuperándome", afirmó anoche en su cuenta de Twitter el ex Presidente. "Quiero aprovechar para alentar a todos a que vuelvan a hacerse chequeos de prevención y retomen los tratamientos necesarios. Que cada uno cuide su salud, su propia vida y la de sus familias. A pesar de esta cuarentena eterna no nos dejemos llevar por el miedo", dijo.