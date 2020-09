Fernández: "De la pandemia y la pobreza nadie se salva solo"

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que "de la pandemia y de la pobreza nadie se salva solo", al tiempo que cuestionó el endeudamiento "externo tóxico e irresponsable que genera otra ola de atraso", en su primera presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

"Esta pandemia nos ha revelado frágiles y ha recreado la necesidad de construir puentes entre personas, entre naciones y entre regiones. Este espíritu solidario es el que mi gobierno ha priorizado desde su llegada, porque de la pandemia y de la pobreza nadie se salva solo", manifestó Fernández. .

En ese marco, el Presidente destacó que "en este tormentoso contexto global, el endeudamiento externo tóxico e irresponsable con fines especulativos constituye otra ola de atraso y subdesarrollo". "Argentina logró sellar un importante acuerdo con casi la totalidad de sus acreedores externos privados, convirtiéndose en uno de los primeros países en enfrentar el desafío de afrontar una reestructuración de deuda en el marco de la pandemia", ponderó.

Al respecto, el jefe de Estado reconoció "el apoyo de la comunidad internacional para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública" de la Argentina, y afirmó que "las negociaciones con el FMI se encararán de la misma manera".

"De forma responsable, siendo respetuosos de los compromisos contraídos, evitando al mismo tiempo poner en riesgo las condiciones que permitan la reactivación económica y la construcción de un sendero de desarrollo inclusivo y sostenible", precisó.

En sintonía, Fernández pidió a la comunidad internacional buscar "nuevas alternativas multilaterales que faciliten la reestructuración ordenada de las deudas", y resaltó: "Ningún país puede pagar su deuda a costa de que su pueblo quede sin salud, sin educación, sin seguridad o sin capacidad de crecer".

En otro tramo de su discurso, llamó a "pensar en cómo salir mejores y no peores de esta crisis". "La vacuna que se produzca para prevenir la enfermedad tiene que ser un bien público global accesible a todas las naciones de una manera equitativa", indicó el Presidente.

Además, llamó a "priorizar los derechos humanos por sobre todo lo demás", y afirmó: "Las banderas de memoria, verdad y justicia guían las instituciones de nuestra democracia, al igual que el respeto a la diversidad y la inclusión".

El jefe de Estado reiteró que "la Argentina condena al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y privilegia su tratamiento en el marco de los foros multilaterales".

Al referirse al atentado a la AMIA, el Presidente pidió "a las autoridades de la República Islámica de Irán que cooperen con las autoridades judiciales argentinas para avanzar en la investigación de dicho atentado". "También solicitamos a la comunidad internacional cumplimentar las solicitudes contenidas en las cédulas rojas de Interpol ante la eventual presencia de un imputado en sus territorios, algo que Argentina jamás dejó de reclamar", resaltó.

Por último, reafirmó los "legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas", y cuestionó que "el Reino Unido persiste en su actitud de desoír el llamado a reanudar las negociaciones respecto de la disputa territorial".

"Ha agravado la controversia por los llamados a la explotación ilegal y unilateral de los recursos naturales renovables y no renovables en el área. También insiste con la injustificada y desmedida presencia militar en las Islas, que no hace más que traer tensión a una región caracterizada por ser una zona de paz", concluyó.