Suárez al Atlético Madrid

BUENOS AIRES, 22 (NA) - El delantero uruguayo Luis Suárez acordó su rescisión de contrato con el Barcelona, pero finalmente no jugará en la Juventus de Italia por demoras en la ciudadanía, sino que reforzará a uno de los principales rivales del conjunto catalán: el Atlético Madrid dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone.

Luego de varias semanas de idas y vueltas, la novela parece haber llegado a su fin y Suárez, que no iba a ser tenido en cuenta por el flamante entrenador de Barcelona Ronald Koeman, permanecerá en España.

El atacante ya había viajado a Italia para someterse a los exámenes para conseguir la ciudadanía, pero los resultados no estarán hasta después de cerrado el libro de pases. Entonces, Suárez se sentó con la directiva del Barcelona y acordó la rescisión de su contrato al que le restaba un año, resignando dinero para poder negociar como agente libre.