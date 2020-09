Los días y horarios fueron confirmados Deportes 22 de septiembre de 2020 Redacción Por El jueves 8 de octubre a las 21.10, jugarán Argentina y Ecuador, dirigido por Gustavo Alfaro.

El seleccionado argentino, conducido por Lionel Scaloni y con la presencia del crack rosarino Lionel Messi, debutará en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 contra Ecuador -dirigido por el rafaelino Gustavo Alfaro- el jueves 8 de octubre a las 21.10, en el estadio de Boca Juniors, de acuerdo al programa oficializado ayer por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por su parte, el combinado nacional albiceleste se presentará el martes 13 de octubre ante Bolivia, en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la segunda jornada.

El cronograma de las dos primeras fechas, con sedes y horarios, es el siguiente:

Primera Fecha: Jueves 8 de octubre: a las 19.30: Paraguay vs Perú, en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. A las 19.45: Uruguay vs Chile, en el estadio Centenario, en Montevideo. A las 21.10: Argentina vs Ecuador, en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires.

Viernes 9 de octubre: A las 18.30: Colombia vs Venezuela, en el estadio Metropolitano, en Barranquilla. A las 21.30: Brasil vs Bolivia, en el estadio Pernambuco, en Recife.

Segunda Fecha: Martes 13 de octubre: A las 17.00: Bolivia vs Argentina, en el estadio Hernando Siles, en La Paz. A las 18.00: Ecuador vs Uruguay, en estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito. A las 19.00: Venezuela vs Paraguay, en el estadio Metropolitano, en Mérida. A las 20.00: Chile vs Colombia, en el estadio Nacional, en Santiago de Chile. A las 21.15: Perú vs Brasil, en el estadio Nacional, en Lima.