Periodista dijo que lo quieren asesinar

El periodista Luis Mancini, fue atacado por dos personas mientras conducía un programa en una radio de Chaco.

Tras la paliza, salió a explicar su situación en los medios, y dejó al descubierto una feroz interna que divide al peronismo en esa zona.

Mancini, que es presidente del PJ local, se interesó particularmente en los manejos que hacen los parientes de Julio Paredes, el también justicialista intendente de Villa Río Bermejito. Y cuando hablaba de ello frente al micrófono, varios sujetos ingresaron y lo agredieron.

"Me quisieron matar. Si no me ayudaban los vecinos me habrían matado. Paredes quiere callarme porque no quiere terminar preso como Lorenzo. Pero no me van a callar", expresó Mancini en entrevista con Infobae.