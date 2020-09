Maratón contra el cáncer de mama Sociales 22 de septiembre de 2020 Redacción Por Fundación AVON transformó su tradicional Caminata en un festival online y solidario para concientizar sobre esta enfermedad que no para. Todo lo recaudado será destinado a la realización de mamografías gratuitas.

En un contexto que nos exige quedarnos en casa, Fundación AVON para la Mujer convirtió la edición número 16 de su Caminata anual en una Maratón de contenidos gratuita y de alcance regional. El sábado 3 de octubre, a partir de las 12 hs, en simultáneo por Facebook y You Tube de Fundación AVON, tendrá lugar la #MaratónAVON, una programación de 5 horas dedicada a concientizar sobre el Cáncer de Mama y a promover buenas prácticas entorno a la salud, con el objetivo de recaudar fondos para la causa.

Se estima que en nuestro país alrededor de 21 mil mujeres son diagnosticadas con Cáncer de Mama cada año, lo que representa el 16,8% del total de incidencia de cáncer en Argentina. En un año enfocado en el cuidado de la salud, Fundación AVON inaugura el mes de concientización del Cáncer de Mama, invitando a todo el país, desde Ushuaia hasta la Quiaca, a unirse por una misma causa. La programación incluye charlas con especialistas en salud mamaria, clases de yoga y entrenamiento, clases de maquillaje para pacientes oncológicas y shows musicales.

“Si el Cáncer de Mama no para, nosotras tampoco. Esa es nuestra promesa y nuestra convicción. Este año hemos tenido que repensar y ajustar nuestras formas de hacer, pero la salud se ha posicionado para siempre como una necesidad y una responsabilidad de toda la sociedad”, comenta Ana Inés Álvarez, Directora Ejecutiva de Fundación AVON.

Según una encuesta realizada por Fundación Avon, 4 de cada 10 mujeres mayores de 40 años no se realiza la mamografía anual, el estudio de excelencia para la detección temprana de la enfermedad. El mismo relevamiento también reveló altos niveles de desconocimiento sobre los principales factores de riesgo de la enfermedad y sobre los diversos síntomas que puede manifestar. Por eso, la Maratón Online AVON propone un espacio de información sobre conductas saludables, conocimiento sobre la enfermedad y sus riesgos, mientras invita al público a donar para brindar más mamografías gratuitas a mujeres en edad de riesgo (40 a 70 años) y sin cobertura médica.

“Hace más de 25 años AVON asumió el compromiso global de promover la detección temprana del Cáncer de Mama y brindar información clara y adecuada a las mujeres de nuestra red y a la sociedad en general. Este año no iba a ser la excepción: nos adecuamos al contexto con un evento totalmente virtual y hermanado con Chile, Uruguay y México porque creemos que sumando más voces activas para difundir este mensaje estaremos cada vez más cerca de cumplir nuestra promesa de ganarle al Cáncer de Mama” comenta Axel Gegenschatz, Líder de Negocios para América Latina Hispana en AVON.

Esta acción se lleva a cabo en el marco de la Promesa AVON para Ganarle al Cáncer de Mama, una iniciativa global que brinda información a todas las mujeres sobre su salud mamaria, promueve hábitos saludables y brinda acceso gratuito a mamografías, el estudio por excelencia para la detección temprana de la enfermedad. En Argentina, desde 2005, se realiza anualmente la Caminata AVON que en 2019 contó con más de 15.000 participantes.

El line up será anunciado más cerca de la fecha y a través de las redes sociales. La #MaratónAVON cuenta con el apoyo de los siguientes sponsors: SMS, Iflow & FM2H, Pointer, Manpower, Ga.Ma, que acompañan esta misión de defender el bienestar de tantas mujeres.

En Argentina, las inscripciones serán gratuitas a través de Eventbrite. Para realizar tu donación y participar activamente de esta Maratón a beneficio, es necesario que visites el siguiente link: https://linktr.ee/maratonavon. Todas las novedades serán anunciadas en las redes sociales de la Fundación AVON de cada país. Podés seguir a @fundacionavonarg para estar al tanto de la #MaratónAVON 2020.