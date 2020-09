Aplican nuevas restricciones

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Al haberse acelerado la cantidad de contagios y persiguiendo evitar la circulación del virus, el Municipio local ha dispuesto un cambio en la modalidad de actividades en el marco de la pandemia que estamos atravesando.

En tal sentido en informe de prensa difundido ayer se enfatizó que el Decreto Municipal Nº 2968/20 entrará en vigencia a partir de las 00 hs. del martes 22 de septiembre hasta el lunes 5 de octubre inclusive.



Actividades permitidas

A continuación se detallan las actividades que no podrán continuar desarrollándose:

* Modalidad de atención presencial en locales gastronómicos (bares, restaurantes, pizzerías, choperías, parrilladas, heladerías). Continuará permitido exclusivamente el servicio de delivery o take away.

Se recuerda que los horarios permitidos para delivery es hasta las 00 hs.

* Práctica de actividades deportivas y físicas en instalaciones, tales como clubes, gimnasios y fútbol 5.

Es importante mencionar que sólo seguirán permitidas actividades físicas individuales en espacios públicos al aire libre, tales como salir a correr o caminar.

* Actividades religiosas, reuniones o ceremonias en iglesias, templos y lugares de culto.

* Academias de idiomas y centros de enseñanza de expresiones y disciplinas artísticas.

* Asimismo, se hace hincapié en que continúa vigente la prohibición de “eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente.”

* Por último, es fundamental el cumplimiento de las medidas preventivas de COVID-19: uso de barbijo obligatorio, distanciamiento social e higiene frecuente de manos.