La Festram inicia otro paro de 72 horas y crece la tensión con los intendentes Locales 22 de septiembre de 2020 Redacción Por “Intendentes y presidentes comunales nos están pidiendo tarde un gesto”, afirmó el secretario general de FESTRAM, Claudio Leoni en respuesta a las críticas que recibieron los sindicatos por convocar a una nueva medida de fuerza. Por su parte, los jefes de gobiernos locales llamaron a los dirigentes sindicales a "una profunda y responsable reflexión, exhortándolos a anteponer los intereses del conjunto por sobre una incomprensible actitud sectorial".

A partir de este martes y hasta las 00 horas del viernes se desarrollará un nuevo paro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia (FESTRAM), en un claro mensaje de rechazo a la propuesta de recomposición salarial recibida por parte de intendentes y presidentes comunales durante las reuniones paritarias que se realizaron la semana pasada.

En Rafaela, no habrá servicios de recolección de residuos, no se cobrará estacionamiento en el microcentro mientras que el edificio municipal y sus distintas dependencias permanecerán cerradas. El personal de la GUR y de Tránsito no participarán en los controles en los accesos a la ciudad, que solo quedarán a cargo de policías y gendarmes. Solo se entregarán los refuerzos alimentarios como actividad ligada al Municipio.

En este marco, el secretario general de la entidad, Claudio Leoni, señaló ayer que “intendentes y presidentes comunales nos están pidiendo tarde un gesto, porque nosotros venimos de una negociación que se interrumpió en el mes de marzo cuando comenzó la pandemia y si no hubiera sido por las disputas entre el gobierno provincial y la Legislatura, hoy tendríamos una política salarial acordada hace seis meses. Lamentablemente la aprobación de la Ley de Emergencia Pública fue el argumento para no poder llegar a un acuerdo salarial; después vino la pandemia y hasta altura, el nivel de saturación sumado al alto nivel de ingreso del virus a los ámbitos laborales; la tensión social que viven los compañeros que tienen que estar al frente de la pandemia es insostenible”.

“Tenemos los salarios congelados desde principios de año y la oferta de los intendentes son salarios en negro. Nos parece que esto no es un diálogo en serio y los hacemos absolutamente responsables. Hay intendentes y presidentes comunales que vuelven a insistir con aumentos salariales que a ellos no les cuesta nada. Esta es una responsabilidad primero del Poder Ejecutivo provincial y después naturalmente del Legislativo, que aprobó en esa ley que contempla el pago de salario en negro, volviendo a convertir al Estado en el principal evasor”, sostuvo el dirigente. Y agregó: “en estos momentos de emergencia, donde nosotros supimos contemplar las situaciones tanto de la crisis económica como de la pandemia, ahora, en el momento de mayor saturación laboral, han dejado a la mitad de los trabajadores municipales y comunales de la provincia, debajo de la línea de la pobreza”, afirmó Leoni.

El secretario General de FESTRAM expuso una delicada situación señalando que las ART han dejado de cubrir al Covid como enfermedad en la provincia de Santa Fe y “la respuesta por parte del Ministerio de Trabajo es amenazarnos con descontar el presentismo…”, apuntó.



PEDIDO DE LOS

INTENDENTES

"En el actual contexto de circulación y propagación desmedida del Covid 19 , donde la sociedad toda ve deteriorado sus ingresos y recursos, los Intendentes y Presidentes de Comunas de la provincia de Santa Fe llaman a una profunda y responsable reflexión a los dirigentes de la FESTRAM, exhortándolos a anteponer los intereses del conjunto por sobre una incomprensible actitud sectorial". Así comienza el documento divulgado ayer por los jefes de los gobiernos locales, entre ellos el rafaelino, Luis Castellano, ante el comienzo de un nuevo paro de los empleados municipales de toda la Provincia. "Las administraciones locales en el máximo de sus esfuerzos, han hecho propuestas de mejoras salariales en reconocimiento a la necesidad de recomponer los salarios de sus trabajadores y las mismas de manera reiterada, han sido rechazadas sin contemplar ni el contexto aludido ni la realidad que atraviesa el país", agrega.

En el documento explicaron la propuesta presentada la semana pasada a los representantes gremiales, esto es un incremento salarial consistente en una suma equivalente al 15% de las Asignaciones de Categorías de septiembre, hasta llegar en forma progresiva a un monto equivalente al 25% sobre las Asignaciones de Categorías de diciembre

Nuevamente, sin abundar en fundamentos, se rechazó la propuesta con una nueva medida de fuerza de 72 horas para esta semana que se inicia.

Asimismo, recordaron que "desde el día 7 de septiembre del corriente, se encuentra vigente una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe entre la FESTRAM y los Municipios y Comunas. En virtud de esta Resolución, y por imperio de la Ley 10.468, la FESTRAM debió abstenerse de tomar medidas de fuerza y de fijar nuevas". "Es necesario expresar, que al desoír este mandato y convocar a una huelga para el próximo 22/23 y 24, la FESTRAM incumple la ley y además, según lo que dispone el artículo 16 de la Ley 10.468, está provocando la pérdida del derecho a cobrar el sueldo para los trabajadores y trabajadoras municipales que se adhieran a la misma" advierte el documento a la vez que sostiene que "esta situación resulta incomprensible, si se tiene en cuenta que, luego de una propuesta muy seria de los Municipios y Comunas, FESTRAM decidió interrumpir unilateralmente las conversaciones y lanzar un paro que compromete la prestación de los servicios de las Municipalidades y Comunas en este momento tan crítico".

Finalmente, los intendentes y presidentes comunales reiteran su pedido a los dirigentes gremiales para "que abandonen posiciones unilaterales que solo pueden satisfacerse con más esfuerzo sobre las espaldas de los contribuyentes". "Es tiempo de sensatez, es tiempo de responsabilidad, es tiempo de encontrar soluciones colectivas y acompañar a a los vecinos y vecinas de la provincia a sobreponerse y vencer los efectos de la pandemia que la atraviesa", concluye.