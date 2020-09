43% de trabajadores quiere seguir con el home office Nacionales 22 de septiembre de 2020 Redacción Por TRAS LA PANDEMIA

BUENOS AIRES, 22 (NA).- El 43% de los trabajadores consultados quieren seguir desempeñándose desde sus hogares cuando se supere la pandemia y 8 de cada 10 aspiran a un mejor equilibrio entre familia y trabajo, según una investigación de mercado realizada por ManpowerGroup.

A medida que se levanta el confinamiento y las restricciones disminuyen, los trabajadores quieren sentirse seguros de que la salud, la seguridad y el bienestar son prioridad al regresar al lugar de trabajo.

La investigación, realizada en el marco de la crisis sanitaria se realizó en junio último e incluyó a más de 8.000 personas, incluidos desempleados, de 18 años o más, en Francia, Alemania, Italia, México, Singapur, España, Reino Unido y Estados Unidos, y un nivel similar de respuestas se estaría detectando en la Argentina.

Entre los trabajadores que no quieren seguir trabajando desde su hogar se argumentó que prefieren colaborar en persona y valoran el espacio entre trabajo y casa.

Según la investigación internacional, los consultados en España y Estados Unidos están más nerviosos, menos animados por regresar al trabajo, según el estudio.

En el Reino Unido y Estados Unidos, donde la situación se ha politizado y fracturado, la gente está más reacia a regresar y en Italia, se sienten más confiados pero no desean perder su nueva autonomía y libertad.

Entre los trabajadores el 76% consideró que se debería pagar más a los trabajadores esenciales durante la crisis y uno de cada cuatro que los aumentos concedidos deberían mantenerse cuando pase la emergencia sanitaria. .

Según la investigación de ManpowerGroup, la salud de los hombres podría verse más afectada por la crisis, mientras que las mujeres se verán afectadas económica y socialmente a largo plazo.

La mayoría de los trabajadores coincidieron en que lo que quieren para el futuro es conservar su trabajo, mantenerse saludables, aprender y seguir desarrollando habilidades y no volver a la antigua forma de trabajar.

"Sin embargo, si se mira más de cerca, parece probable que se produzca una bifurcación aún mayor dentro de la fuerza laboral y aquellos con habilidades en demanda pueden tomar las decisiones salariales, trabajar de forma remota, evitar los desplazamientos y permanecer seguros en casa", según la investigación.

Los que tienen menos deberán trasladarse al lugar de trabajo y están sujetos a una exposición aún mayor.

Los trabajadores de tecnología informática y de servicios financieros esperen una mejor vida laboral después de una crisis, en comparación con los de manufactura o minoristas y los a tiempo completo esperan un mejor equilibrio entre vida y trabajo, en comparación con los trabajadores de medio tiempo.