Delicada situación del comercio Nacionales 22 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA).- El 46,5% de los comercios están inactivos y el 79,1% no proyectan realizar inversiones, mientras un 50,4% anticipó que reducirán su personal en los próximos tres meses por el impacto de la crisis sanitaria. Así lo indica un relevamiento difundido ayer por la Cámara de Comercio, realizado entre el 14 y el 20 de septiembre, en el que participaron empresas de hasta 9 empleados (62%), entre 10 y 49 (25,6%), entre 50 y 200 empleados (8,5%) y compañías con más de 200 empleados (3,9%), del comercio minorista y mayorista y gastronomía, entre otros.

Según la encuesta, la sexta que realiza la entidad, el 15,5% de las empresas tiene operaciones parciales y el 38% funciona en forma normal, mientras que 10,1% estimó que podría cerrar en el próximo mes. El 70,5% de las compañías encuestadas dijo tener regularizado el pago de salarios, el 45,7% logró pagar en término sus impuestos y el 62% abonó regularmente las tarifas de servicios públicos.

Al ser consultadas sobre las perspectivas de ventas de septiembre respecto de agosto, el 23,3% de las empresas contestó que sus ventas bajarán un 50%, otro 20,9% que descenderán de un 26% a un 50%, otro 15,5% que tendrán una contracción entre un uno y un 25%, mientras que el 25,6% dijo que no variaran y solamente un 15% que aumentaran entre un uno y un 50%.

A seis meses del inicio del aislamiento, el 38% de las compañías indicaron que sus ventas cayeron más del 50%, el 20,9% esperan que bajaron entre 26% y 50%, y el 10,9% esperan una baja de hasta 25%.

El 10,1% de las compañías señaló que desde marzo pasado sus ventas no variaron, y el 19% indicó que aumentaron hasta 50%. Según la encuesta de la CAC, el 38% de las empresas indicó que seguirá funcionando normalmente en los próximos treinta días, mientras que 31,8% que deberá reducir su tamaño, el 34,1% estimó que sufrirá importantes pérdidas y el 10,1% que cerrara en el próximo mes.