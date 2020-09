"Mover cielo y tierra" para un acceso "equitativo" a la vacuna Nacionales 22 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó ayer a "mover cielo y tierra" para "garantizar un acceso equitativo a las pruebas diagnósticas, terapéuticas y futuras vacunas" contra el coronavirus y pidió al mundo "un enfoque común" para tratar el desafío de la pandemia.

El director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, insistió en rueda de prensa en que el mundo "sólo puede salir de este desafío común con un enfoque común". "La OMS tiene tres mensajes claves: primero, la pandemia debe motivarnos a redoblar nuestros esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y no convertirse en una excusa para no alcanzarlos”, señaló.

En segundo lugar, “debemos prepararnos ahora para la próxima pandemia; y tercero, garantizar un acceso equitativo a las pruebas diagnósticas, terapéuticas y futuras vacunas". Pidió a todos los países que "utilicen los instrumentos a disposición para suprimir la transmisión y salvar vidas hasta y después de que tengamos una vacuna".

Tedros recordó que "cuantos más candidatos de vacuna se prueben, más posibilidades existen de tener una vacuna segura y eficaz". Reclamó que apoyen la iniciativa COVAX puesta en marcha junto con la Alianza de Vacunas Gavi y CEPI, que busca un esfuerzo común entre todos los países para que la vacuna llegue a todos los países, también a los más pobres.

"Esto no es caridad; la ruta más rápida para terminar con la pandemia y acelerar la recuperación económica mundial es asegurar que algunas personas sean vacunadas en todos los países. En algunos países las recientes encuestas de opinión muestran que la abrumadora mayoría de las personas apoyan el acceso equitativo a las vacunas", aseguró. Y añadió que se necesita "un aumento significativo del compromiso político y financiero" y que "esto no es solo lo correcto, es lo más inteligente".