Canapino se llevó el triunfo en un gran final con Rossi

FOTO NA PRIMER PODIO 2020./ Agustín Canapino, el ganador, flanqueado por Matías Rossi y Julián Santero.

El arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) se quedó ayer con una emotiva victoria en la final del Súper TC 2000, que retornó este fin de semana en el autódromo de Buenos Aires, en el marco de la primera fecha de un calendario afectado por la pandemia de coronavirus. Canapino logró aguantar los embates que, hasta la última curva inclusive, intentó el bonaerense Matías Rossi (Toyota), que lo escoltó en la llegada y no pudo redondear un fin de semana ideal, ya que se había quedado con la pole position y la carrera clasificatoria del sábado. En el tercer lugar, en tanto, llegó Julián Santero (Toyota) y el debut en la categoría del brasileño Rubens Barrichello finalizó con un octavo puesto, el piloto con más carreras disputadas en la historia de la Fórmula 1 y quien fue compañero del alemán Michael Schumacher en Ferrari.

"Fue un período de mucha incertidumbre, pero el equipo lo bancó, y estamos felices por arrancar de esta manera. El circuito me ayudó, porque es muy difícil pasar en el 8, estuve al recontra límite al final porque Rossi casi me pasa", analizó Canapino. Y esa pintura del arrecifeño fue perfecta para lo que ocurrió en el circuito 8 del autódromo porteño, donde no hubo público por las restricciones sanitarias vigentes.

Rossi era el gran candidato a adueñarse de este particular fin de semana, pero Agustín Canapino lo pasó en la primera curva y defendió la punta hasta el final para festejar. Lo mejor de la prueba estuvo en el cierre, porque en la última vuelta, Rossi hizo su último intento en la curva de Ascari y llegó a quedar por delante de Canapino con un roce incluido cuando comenzaban transitar la recta principal.

La tracción del Chevrolet Cruze le permitió al auto número 86 retomar la punta en los últimos metros para cruzar victorioso la bandera a cuadros, cerrando una gran carrera que tuvo a dos de los pilotos más importantes del automovilismo nacional como protagonistas. Santero finalizó tercero, Ardusso fue cuarto y Risatti cerró los cinco puestos de vanguardia, mientras que más atrás terminaron Llaver, Silva, Barrichello, Muñoz Marchesi y Bruno Armellini (Fiat Racing Team).

La segunda fecha del Súper TC2000 se disputará el próximo 27 de septiembre nuevamente en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.



LA CLASIFICACION

1) Agustin Canapino (Chevrolet) en 46:02.3; 2) Matías Rossi (Toyota) a 111/1000; 3) Julián Santero (Toyota) a 1.528; 4) Facundo Ardusso (Renault); 5) Ricardo Risatti (Toyota); 6) Bernardo Llaver (Chevrolet); 7) Juan Manuel Silva (Honda); 8) Rubens Barrichello (Toyota); 9) Matías Munoz Marchesi (Fiat) y 10) Bruno Armellini (Fiat).