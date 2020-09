Madrid igualó ante el Real Sociedad Deportes 21 de septiembre de 2020 Redacción Por ESPAÑA

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Real Madrid debutó ayer en la Liga española con un empate 0 a 0 en su visita a la Real Sociedad, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del certamen.

El elenco madrileño, que debe su partido de la primera jornada ante el Getafe, careció de contundencia y no mostró su mejor cara en el estreno del título de campeón de la temporada anterior, por lo que debió conformarse con un empate en cero.

En el resto de los partidos del domingo, Betis, con Guido Rodríguez en el mediocampo, derrotó 2 a 0 al Valladolid y se posicionó en la cima de la tabla de posiciones con 6 unidades.

También con 6 aparece el Granada, que se impuso por 2 a 1 sobre el Alavés de Rodrigo Battaglia, mientras que el Cádiz, con Marcos Mauro de titular y el ingreso de Augusto Fernández, le ganó 2 a 0 al Huesca en condición de visitante.

Además, este sábado Villarreal venció 2 a 1 al Eibar, Getafe le ganó 1 a 0 al Osasuna y Celta de Vigo se quedó con los tres puntos al obtener una victoria por 2 a 1 sobre el Valencia.



La fecha 1. Sábado 19/09: Villarreal 2 - Eibar 1, Getafe 1 - Osasuna 0, Celta de Vigo 2 - Valencia 1. Domingo 20/09: Huesca 0 - Cádiz 2, Granada 2 - Alavés 1, Real Betis 2 - Real Valladolid 0, Real Sociedad 0 - Real Madrid 0. Postergados: Levante vs Atl. de Madrid, Sevilla vs Elche, Athletic vs Barcelona.