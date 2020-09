Goleó Juventus y anotó Simeone para el Cagliari Deportes 21 de septiembre de 2020 Redacción Por ITALIA

FOTO WEB CELEBRAN. / La Juve goleó a Sampdoria en el arranque de la Serie A.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La Juventus de Italia goleó ayer a la Sampdoria por 3 a 0 en la primera fecha de la Serie A, en la que el argentino Giovanni Simeone, convocado al seleccionado por el entrenador Lionel Scaloni, anotó un tanto en la igualdad del Cagliari con el Sassuolo.

Con el estreno de Andre Pirlo en el banco de suplentes, Juventus se impuso con goles de Dejan Kulusevski, Leonardo Bonucci y Cristiano Ronaldo.

Paulo Dybala, por su parte, no fue de la partida debido a una molestia muscular por la que trabajó apartado de sus compañeros hasta este sábado.

Por otra lado, Giovanni Simeone puso en ventaja al Cagliari a los 77 minutos de cabeza, pero el Sassuolo llegó a la igualdad a falta de tres minutos para el cierre del juego, por lo que el cotejo terminó 1 a 1.

Además, el Nápoli se quedó con la victoria por 2 a 0 en su visita al Parma, mientras que el Genoa aplastó por 4 a 1 al Crotone, que tuvo a Lisandro Magallán entre los titulares y a Nicolás Spolli como relevo, aunque no participó del partido.



La fecha 1: Sábado 19/09: Fiorentina 1 - Torino 0, Verona 0 - Roma 0. Domingo 20/09: Parma 0 - Napoli 2, Genoa 4 - Crotone 1, Sassuolo 1 - Cagliari 1, Juventus 3 - Sampdoria 0. Lunes 21/09: 15.45hs Milan vs Bologna. Miércoles 30/09: 13hs Benevento vs Inter, Udinese vs Spezia, 15.45hs Lazio vs Atalanta.