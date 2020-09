Se reanuda la paritaria entre Provincia y gremios docentes Locales 21 de septiembre de 2020 Redacción Por Hoy a las 10, funcionarios y sindicalistas buscarán encarrilar una negociación salarial tras cinco semanas con paros docentes.

La ministra de Educación de la Provincia, Adriana Cantero encabezará hoy a partir de las 10 a través de una plataforma de videoconferencia una nueva reunión paritaria con los gremios docentes de Amsafe, Sadop, UDA y AMET, que reclaman un aumento del salario pero también tienen una amplia lista de pedidos entre ellos el pago de un bono de emergencia a reemplazantes y concursos pendientes en el ámbito de la educación secundaria. Conectividad, insumos y dispositivos a cargo del Estado y la convocatoria a Comité Mixto Provincial para discutir infraestructura y salud son otros de los temas que figuran en la agenda de Amsafe, el gremio que lidera Sonia Alesso, también titular de CTERA.

La última negociación entre el equipo de funcionarios y los representantes sindicales de los maestros santafesinos se había registrado hace un mes y medio, sin resultados positivos, lo que disparó un plan de lucha muy duro principalmente por parte de Amsafe, que consistió en paros de 48 o 72 horas por semana que en la práctica se traducen en apagones virtuales dado que las escuelas permanecen cerradas por la pandemia, lo que redujo la actividad educativa a la esfera virtual.

Respecto a las expectativas ante una nueva paritaria, la ministra Cantero manifestó ante la prensa su deseo de "aproximar las posiciones", con los sindicatos, "para esta vez llegar a un acuerdo posible, que mejore el ingreso de los docentes de todos los niveles, en este tiempo tan complicado que nos toca vivir".

La semana pasada, Amsafe y Sadop llevaron a cabo un apagón virtual de 72 horas de martes a jueves, una medida cuestionada por la funcionaria provincial que consideró que "los paros siempre afectan el proceso educativo". "En un momento tan inédito como el que vivimos, sostener el vínculo con los chicos es una tarea esencial, porque ese vínculo también protege subjetividades", había declarado Cantero el viernes ante medios periodísticos.

La ministra de Educación presidirá la reunión virtual pero también recibirá la asistencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo. En lo que va del año, el Gobierno provincial no otorgó aumentos remunerativos a todo el arco de empleados públicos a pesar de que la inflación acumulada entre enero y agosto se ubica en el 19 por ciento, según datos del INDEC. Por tanto, se puede inferir que el deterioro del poder adquisitivo ronda el 20 por ciento.

¿Qué puede suceder en la reunión de esta mañana? Que Cantero formalice la propuesta de pagar un bono no remunerativo en el próximo trimestre, en línea con los acuerdos alcanzados ya con los estatales de ATE y UPCN hace dos semanas y con los médicos de AMRA el jueves pasado.

Por ahora, la estrategia oficial es comprometerse a pagar bonos de emergencia no remunerativos con el argumento de que las finanzas de la Provincia están bajo estress por el gasto prioritario en salud para enfrentar la batalla contra la pandemia del Covid-19 y asistir a todos los sectores productivos que sufren caídas en sus niveles de actividad por el impacto de las medidas sanitarias.