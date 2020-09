Detectaron dos fiestas prohibidas e intervienen partidos de fútbol y bochas Locales 21 de septiembre de 2020 Redacción Por Por denuncias de vecinos, agentes de la Policía y personal municipal se acercaron a dos viviendas para desalojar los eventos. Además procedieron a la actuación en un comercio por exceso de horario. Agentes de la Policía y personal municipal recorrieron los lugares de mayor circulación de vecinos en el cual dispersaron encuentros deportivos donde se estaban incumpliendo todas las medidas sanitarias dispuestas por el Covid-19.

FOTO PRENSA MUNICIPAL SORPRESA. Tras denuncias de vecinos, las autoridades llegaron hasta una vivienda de calle Fader en barrio La Cañada.

Durante la madrugada del domingo, personal de la Unidad Regional V, Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana se acercaron a dos domicilios donde se estaban llevando a cabo eventos no autorizados en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia. Los agentes llegaron hasta el lugar por intermedio de denuncias realizadas por los vecinos en lo que indicaban aglomeración de personas y música en alto volumen.

Los hechos ocurrieron en avenida Antonio Podio al 1.000 y en calle Fader al 700, con la particularidad de que en ambas viviendas no atendieron a los uniformados y apagaron las luces. Ante esta situación, el Municipio informó que las actas por infracción fueron labradas para los propietarios, según su denominación catastral.

El viernes se resolvió aplicar multas desde $56.000 para las fiestas prohibidas, una sanción para el organizador del evento o en caso de no hacerse cargo, para quien alquila el lugar o el propietario de la vivienda. Cabe aclarar que por la vía judicial también actuará el Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de la notificación de la Policía, por lo que los infractores también serán sometidos a un procedimiento judicial.

"Estas fiestas no autorizadas vienen siendo denunciadas por vecinos y vecinas. El objetivo de los operativos que se realizan contra esos encuentros consiste en llevar adelante acciones para impedir situaciones de contagios de Covid-19. Por ello, se solicita a la ciudadanía que al observar o enterarse de algún evento de este tipo, se comuniquen al 105 o 911", había consignado el Municipio el viernes pasado.

Por otro lado, los agentes de la Policía y personal municipal actuaron en un mercado ubicado en calle Rosario al 600, en cercanías al Hospital Dr. Jaime Ferré. El mismo, al tratarse de un polirubro, tiene permitido desde las 22 hasta las 2:00 horas vender productos alimenticios elaborados y luego cerrar sus puertas. Sin embargo ese tiempo fue aprovechado para desarrollar su actividad de manera normal sin restringirse a las medidas dispuestas por el Decreto que tomó vigencia el día viernes 18 de septiembre del 2020. Las actuaciones están en el Juzgado de Faltas Nº 3, donde se aplicarán las sanciones en el marco de las ordenanzas vigentes.



INTENSOS CONTROLES

El Comando Unificado que integran las fuerzas de seguridad y el Municipio pusieron en marcha el sábado los controles por el Día del Estudiante, que se celebra este lunes, y por la llegada de la Primavera, que se extenderán hasta esta noche. El objetivo de este despliegue, que se basará en controles fijos y móviles, es evitar la ocupación del espacio público, la realización de fiestas prohibidas y la permanencia de jóvenes a manera de picnic.

"Es necesario tener en cuenta que el espacio público continuará con la misma modalidad. Se permite la circulación, caminata y actividad física pero queda totalmente prohibido las reuniones sociales. Los operativos, que serán donde suele haber concurrencia masiva de personas, estarán a cargo de la Unidad Regional V, Protección Vial y Comunitaria, Guardia Urbana y la Brigada Sanitaria", se informó desde el Municipio.

Asimismo, cabe recordar que el fin de semana se resolvió aplicar multas desde $ 80.000 para bares y restaurantes que no respeten los protocolos de seguridad o sanitarios correspondientes. El objetivo de los operativos consiste en llevar adelante acciones en conjunto pensando en el futuro del rubro, a la vez que podrán aplicarse clausuras preventivas que comienzan a partir de una semana.



PARTIDOS

Ante la suma de casos de coronavirus que se registran en las últimas semanas, agentes de la Unidad Regional V, Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana efectuaron controles de cumplimiento de indicaciones y protocolos sanitarios en la ciudad.

Durante la recorrida realizaron intervenciones en lo que refiere a las prácticas de fútbol y bochas, tal como se viene realizando durante cada fin de semana. Los agentes se presentaron en diferentes espacios verdes y dispersaron a los presentes, quienes abandonaron el lugar de manera pacífica.

Desde el Municipio se pide tomar conciencia de los peligros que puede conllevar no cuidarse y no protegerse como es debido a uno y a otros. El distanciamiento social, junto a los demás cuidados sanitarios, son claves para cortar con la cadena de contagios.