Restricciones por la nueva ola en Madrid

MADRID, España, 21 (EFE). - Cerca de un millón de habitantes de la región española de Madrid esperaban para este lunes la entrada en vigor de estrictas limitaciones a su libertad de movimiento, destinadas a frenar la segunda ola de la epidemia de Covid-19.

Los habitantes de las zonas afectadas -850.000 personas que representan 13% de la población de la región- sólo podrán salir de su barrio por razones de primera necesidad, como ir a trabajar, al médico o llevar a los niños al colegio.

Las autoridades de Madrid recomiendan a los habitantes "permanezcan en sus casas el mayor tiempo posible", aunque aseguran que no se trata de un estricto confinamiento a domicilio, como el de la primera ola del coronavirus.



NUEVO PICO EN REINO UNIDO

LONDRES, Reino Unido, 21 (UP). - El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, aseguró que el país está ante el pico de la curva de contagios de la segunda ola de coronavirus, por lo que podrían adoptarse nuevas medidas de restricción para que en los próximos días empiecen a bajar los nuevos casos.

"La gente se relajó en el verano, pero es el momento en el que todo el mundo debe retomar las normas", reconoció el funcionario.

"Si todo el mundo cumple los protocolos, podremos evitar un confinamiento nacional", agregó el titular del Ministerio de Salud.

Por su parte, el primer ministro Boris Johnson, anunció multas de hasta 10.000 libras (algo más de 10.900 euros) a todas las personas que hayan dado positivo por Covid-19 o se sospeche que podrían estar contagiadas y no cumplan con el confinamiento obligatorio de dos semanas.