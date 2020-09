Interceptan un sobre envenenado contra Trump Internacionales 21 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

WASHINGTON, Estados Unidos, 21 (AFP). - Un sobre dirigido al presidente Donald Trump la Casa Blanca contenía una sustancia que los investigadores federales identificaron como letal, según detalló un oficial a The New York Times.

No está claro cuándo se interceptó el sobre, si fue antes de que llegara a la sala de correos de la Casa Blanca o si ya estaba en la residencia presidencial cuando fue identificado el peligro, pero los investigadores creen que "fue enviado desde Canadá".

Se trataría de ricino letal, que es parte de los residuos que se producen cuando se fabrica el aceite de ricino y no tiene ningún antídoto conocido.

Cuatro hombres de Georgia fueron arrestados y posteriormente condenados a prisión en 2011 por conspirar para esparcir la toxina simultáneamente en cinco ciudades de Estados Unidos, en contra de funcionarios federales y estatales.

Ese mismo año, los funcionarios estadounidenses encargados de la lucha contra el terrorismo dijeron que estaban rastreando cada vez más la posibilidad de que Al Qaeda utilizara la ricina en ataques contra los Estados Unidos.