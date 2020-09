Frederic pide sanciones a policías de la Bonaerense Nacionales 21 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA OLIVOS. El reclamo de la Policía Bonaerense llegó a la Quinta Presidencial.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, consideró que "tiene que haber sanciones" para el personal de la Policía Bonaerense que fue a protestar a la Quinta de Olivos y remarcó que la manifestación se llevó a cabo con "métodos ilegales".

"Tiene que haber sanciones, sobre todo del personal que fue a protestar a Olivos. No tiene relación la protesta de la policía con el Presidente de la Nación", subrayó la funcionaria nacional.

Frederic sostuvo que se trató de un "reclamo legítimo" que fue realizado con "métodos ilegales".

"Sobre esos reclamos se montaron otros intereses. Hay que estar muy atentos a las condiciones de trabajo del personal policial para que hechos como esos no ocurran", agregó la funcionaria.

"La sensación de inestabilidad institucional, aunque ese no haya sido el objetivo, es el efecto que se genera", expresó.

Sin nombrarlos, la ministra arremetió contra ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre otros, al señalar que "hay personajes que tienen intervenciones irresponsables, personajes públicos, ex dirigentes políticos que reclaman un protagonismo que ya no tienen y que abonan a un clima que no le hace bien a la sociedad".

Por último, Frederic se refirió al caso del policía bonaerense Luis Chocobar, quien desde el próximo 9 de octubre afrontará un juicio por el "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber" de Juan Pablo Kukoc, de 28 años, quien en diciembre de 2017 junto a un menor de edad -ahora ya es mayor- apuñalaron a un turista estadounidense para robarle en el barrio porteño de La Boca. "La doctrina Chocobar es una expresión de la anulación de la Justicia", concluyó la ministra de Seguridad de la Nación.