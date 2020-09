NBA: LeBron enojado tras no ser el MVP Deportes 20 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

La estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, mostró su enojo por el premio MVP (Jugador Más Valioso) de la NBA en la temporada 2019/20 que recibió el viernes el griego Giannis Antetokounmpo, jugador de Milwaukee Bucks. "Me cabreó. Esa es mi verdadera respuesta", admitió James luego de la victoria del viernes ante Denver Nuggets en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste.

Por segundo año consecutivo, Antetokounmpo fue elegido como MVP de la liga por amplia mayoría, 85 votos contra 16 de LeBron, en una encuesta realizada entre 101 periodistas especializados. "Me cabreó porque de 101 votos, obtuve 16 votos. No digo que el ganador no mereciera el MVP, pero eso me cabreó", repitió con sinceridad.