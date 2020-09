“La foto fue para quilombo” Deportes 20 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB FLAMANTE LOOK. / Thiago Nuss en su arribo a Rafaela.

La llegada de Thiago Nuss a Rafaela no pasó desapercibida para los hinchas de la Crema. Si bien el delantero, que por primera vez llega a la ciudad, ni bien llegó se instaló en un departamento para realizar la cuarentena, su look trajo todo tipo de "comentarios".

El sitio Info Atlético le solicitó a Nuss una foto “actual”, para publicar sus declaraciones ante su arribo a la ‘Crema’, tal cual lo realizó este medio, y posteriormente se desató la ‘polémica’ en las redes sociales.

“La foto de las trenzas fue para quilombo, me decían de todo”, señaló Nuss a LA OPINION, y agregó: “Se que es un look medio raro. Te paso esa así no se genera más polémica de nada (risas)".

-¿Cómo surge la idea de las trenzas?

-Yo fui siempre de cortarme el pelo, cada cuatro o cinco días, y desde que arrancó la cuarentena dije ‘para qué me iba a cortar’, me creció una peluca enorme, ya era medio desprolijo y creo que fue la mejor forma de verlo prolijo, pero cayó mal, entiendo.