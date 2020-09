“Es una posibilidad muy buena para mí” Deportes 20 de septiembre de 2020 Por Martin Ferrero Thiago Nuss llegó a la ciudad, realizará la cuarentena correspondiente, y luego se sumará al plantel de la “Crema”. El delantero que viene de Argentinos indicó: “Atlético es un lindo club para mostrarme y voy a tratar de dar lo mejor de mí”.

FOTO ARCHIVO THIAGO NUSS. / El delantero que llega a Atlético de Rafaela, procedente de Argentinos.

Atlético de Rafaela se prepara para el retorno de la Primera Nacional, y mientras tanto se va armando. Thiago Nuss ya está en la ciudad pero aún no se podrá sumar a los entrenamientos del plantel que conduce Walter Otta ya que deberá cumplir con el aislamiento de 14 días, tras su arribo desde Buenos Aires.

El delantero llega a préstamo de Argentinos Juniors, donde integraba la división reserva.

En sus primeras horas en la ciudad, Nuss, de 19 años, le contó a La Opinión: “Llego con muchas ganas de jugar, sé que es una posibilidad muy buena para mí, muy grande”, y agregó: “Atlético es un lindo club para mostrarme y voy a tratar de dar lo mejor de mí, dejar a Rafaela lo más alto que se pueda en la tabla de posiciones, vengo a tratar de ser una ayuda”.

-¿Cómo venís llevando la cuarentena?

-Por suerte bien, no se me esta haciendo difícil, con el tema de los entrenamientos se me hace más llevadero y por ahora estamos bien. Estoy en un departamento, solo por 14 días.

-¿Cómo se da tu llegada a Atlético?

-Estaba en Argentinos, jugando en reserva y como no iba a arrancar el torneo me comentaron que estaba la posibilidad de venir para Atlético de Rafaela y mucho no lo dude. Acá iban a estar en competición, allá no, me gustó la idea de venir para acá.

-Son joven, llegás a un plantel con muchos jóvenes pero con un referente como Bieler…

-La verdad que siempre, y más en un plantel joven y en mi caso siendo pibe, uno necesita de alguien con experiencia para que lo ayude, le marque el camino. Ojala podamos asistirlo de la mejor manera y si le va bien a él al equipo seguramente que también.



Nuss nació hace 19 años en Cañuelas, donde jugó gran parte de su carrera como futbolista. Arrancó en el club de su ciudad (club Cañuelas Fútbol Club), luego tuvo un paso por Lanús y también por Español. Con 18 años debutó en la primera del ‘Gallego’, en la B Metropolitana y luego recaló en el conjunto de la Paternal.