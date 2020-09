Economía. ¿Cobra Kai o Miyagi Do? Suplemento Economía 20 de septiembre de 2020 Por Guillermo Briggiler El problema de la falta de reservas del BCRA puede verse como una persona que tiene sobrepeso, esta puede hacer una dieta sacrificada, que todo el tiempo le dé ganas de abandonar o puede aumentar el ejercicio para quemar las calorías ingeridas, de manera que además del beneficio de la baja de peso, libere las preciadas endorfinas y hacer sustentable el mismo a largo plazo.

El Ministerio de Economía probablemente quería medidas del tipo Cobra Kai, es decir, golpear primero, golpear duro y sin piedad. Mientas que la resolución tomada por el BCRA se parece más al karate defensivo de Miyagi Do, donde solo se busca proteger las bajas reservas del BCRA y no se ataca al verdadero problema argentino que es la inestabilidad de la moneda, la falta de crecimiento de su economía, la escasa generación de dólares y el déficit fiscal crónico que tenemos.

La dirigencia argentina debería saber que no sirve intervenir en los mercados, si quieren negar la teoría económica pueden hacerlo, pero no pueden negar la experiencia de otros países y por supuesto la nuestra propia, donde nunca tuvimos éxito interviniendo en los mercados. La inversión debe seducirse, a los mercados hay que persuadirlos, a estos se los puede influir, pero es imposible controlarlos. La muestra está en que las empresas se retiran de nuestro territorio, son multinacionales que sufren la pandemia en distintos países, pero se van del nuestro, y dejan acá empleos, presentes y futuros. Tenemos una década sin crecer, inflación anual promedio del 50% (cada dos años los precios se duplican), con las nuevas medidas se devalúa la moneda, suben los precios y pierde poder adquisitivo la clase media y baja.

Las medidas tomadas eran esperables, aunque no deseables. Hubiéramos preferido que se levante el cepo y con ello exista la posibilidad de que vuelvan inversiones al país. Pero de esta manera el BCRA continuara perdiendo reservas, ahora de manera más lenta, sin solucionar el verdadero problema y potenciando otros, como el aumento del dólar libre que era alimentado por la compra de dólar ahorro y ahora al tener menos oferta y aumentar o mantener su demanda, subirá de precio. Con la suba del blue, vendrá también el aumento de precios de los bienes de la economía que ven en éste un parámetro a seguir.

El problema de la falta de reservas del BCRA puede verse como una persona que tiene sobrepeso, ésta puede hacer una dieta sacrificada, que todo el tiempo le dé ganas de abandonar o puede aumentar el ejercicio para quemar las calorías ingeridas, de manera que además del beneficio de la baja de peso, libere las preciadas endorfinas y hacer sustentable el mismo a largo plazo. En otras palabras, si en casa tengo problema de dinero y no quiero reducir los gastos, debo aumentar la generación de estos, si solo demoro el pago de los gastos lo único que hago es patear el problema más adelante y comprar otros nuevos.

Este nuevo cepo, con dos impuestos sobre la misma base imponible, nos lleva a un desdoblamiento cambiario donde tendremos un valor del dólar para quien desea importar, y lo autoricen, a $79, un dólar a $100 para quienes viajen o gasten en el exterior con tarjeta de crédito, para quienes deseen ahorrar en dicha moneda un cupo máximo de doscientos dólares a $130 por unidad y a los mayores generadores de dólares, los exportadores, se les pagará un dólar de $50.

Difícil que la inversión sea atraída por el sistema defensivo Miyagi Karate Do de Pesce y su BCRA.

