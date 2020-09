Guía para entender los cambios Suplemento Economía 20 de septiembre de 2020 Redacción Por CEPO AL DOLAR

En la arquitectura de las medidas para frenar la sangría de dólares de las reservas intervinieron varios organismos oficiales, además del Banco Central. Uno de ellos fue la Comisión Nacional de Valores que fijó las nuevas normas para operar los llamados "dólares financieros", a los que se accede mediante operaciones de compra y venta de bonos en pesos y en dólares. El dólar MEP permite adquirir dólares en el mercado local, mientras que con el contado con liqui el inversor se asegura sacar los dólares fuera del país.

Los operadores de Bolsa se tomaron un tiempo para digerir los cambios que, en resumen, son los siguientes, según un informe de Balanz:

Compras en moneda extranjera (MEP o cable): se elimina el parking de 5 días hábiles que había para las personas físicas residentes que compren activos (bonos) en moneda extranjera, siendo indiferente la modalidad de liquidación posterior.

Compras en moneda local: se mantiene el parking de 5 días hábiles para vender valores negociables con liquidación en moneda extranjera, pero no existe requisitos para su venta posterior contra pesos. Es la operación por la cual un ahorrista se hace de dólares a través de la Bolsa.

Transferencias al exterior: se agrega un parking de 15 días hábiles para transferir a entidades del exterior los valores negociables que se compren en moneda local.

Venta contra pesos de títulos transferidos desde el exterior: se agrega un parking de 15 días hábiles para habilitar a personas físicas y jurídicas a liquidar contra moneda local los valores negociables transferidos desde el exterior. El requisito no aplica para acciones y/o CEDEARs. Había empresas que ingresaban dólares mediante el contado con liqui inverso. El parking de 15 días busca forzarlas a liquidar esos dólares en el mercado oficial (MULC o Mercado Único y Libre de Cambio).

Venta contra dólares (MEP o cable) de títulos transferidos desde el exterior: el requisito de parking se mantiene en 5 días hábiles como hasta era hasta ahora.​​​​​​​

Para no residentes: no podrán vender en el país títulos con liquidación en moneda extranjera, a menos que estos instrumentos fueran adquiridos en Argentina a partir del 16/9/2020 y permanezcan en cartera durante un año como mínimo.

Operatoria en MULC: quien compre dólar en el Mercado Único y Libre de Cambio no podrá hacer operaciones de dólar MEP o contado con liqui los siguientes 90 días.

(CLARIN.COM)