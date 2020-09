Hoy entregarán los Emmy Información General 20 de septiembre de 2020 Redacción Por La septuagésimo segunda entrega de los premios Emmy, que celebra lo mejor de la televisión, será realizada hoy en una ceremonia virtual conducida por Jimmy Kimmel desde Los Ángeles.

FOTO TELESHOW// PREMIOS EMMY// En modalidad virtual, esta noche se efectuará la premiación.

Llega la más importante entrega de premios para la televisión, la septuagésima segunda entrega de los Premios Emmy, y como gran antesala E! Entertainment realizará una gran cobertura exclusiva en vivo a través de su pantalla y multiplataformas digitales para que la audiencia de Latinoamérica no se pierda ningún detalle.

Los principales premios de la televisión serán conducidos por Jimmy Kimmel, pero sin audiencia ni alfombra roja ni conciertos en vivo, y con una temporada de películas del verano boreal perdida después de seis meses de cuarentena.

Por el coronavirus, esta entrega de los Emmys cambió los planes y será virtual. Toda la acción inicia en las redes de E! Entertianment (Facebook/ YouTube/Twitter) con el programa exclusivo E! Front Row Emmys a partir de las 17:30hs hora argentina. Una transmisión de discusión y análisis que contará con las participaciones de reconocidos expertos latinoamericanos.

A partir de las 18:00hs -hora argentina- arrancará un recorrido por las noticias más importantes de la cultura pop del 2020 continuando con Live from “E!: Emmys”, un show en vivo de dos horas a partir de las 19:00hs con entrevistas inéditas a las celebridades nominadas y un imperdible análisis e invitados especiales.

A pesar de que no habrá red carpet, el canal presentará para todos los fans una transmisión exclusiva para que vivan en primera fila cada momento único.

Sobre el código de vestimenta para las celebridades una carta emitida por diversos medios estadounidenses decía: “Nuestro lema para la noche es ‘ven como eres, pero haz un esfuerzo’; “Si quieres vestir ropa formal, nos encantará eso, pero igualmente si estás en el Reino Unido y son las tres de la mañana, quizá quieras llevar un pijama de diseño y que te grabemos desde la cama”.

“Vamos a trabajar contigo para darle estilo a tu momento, pero queremos que nos guíen en sus niveles de comodidad: dónde quieres estar, con quién quieren estar, qué deseas usar”, finalizó sobre el estilismo.

Finalizada la transmisión, la entrega de premios -que también será virtual- se podrá ver, en vivo y en directo, a través de la señal de TNT (doblado al español) y TNT Series (en idioma original), a partir de las 21, con un pre-show desde las 20.

“La televisión realmente ha dominado y ayudado a las personas en los últimos seis meses de pandemia. Por lo tanto, quizás haya una sensación de querer ver cómo les irá el domingo a estas producciones que descubrimos durante la cuarentena o que volvimos a ver”, dijo Gerrad Hall, editor senior de televisión de Entertainment Weekly.

Los productores de los Emmys dicen que están buscando hacer algo divertido e inesperado, al tiempo que son conscientes de los gigantescos incendios forestales, la pandemia y una divisiva campaña electoral presidencial en Estados Unidos.

La TV demostró ser un escape para millones de personas durante el aislamiento por la pandemia, pero muchos de los programas que compiten por un Emmy están lejos de ser frívolos, en una lista más fuerte que nunca en temas de diversidad.