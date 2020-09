En Rafaela también se hizo sentir Locales 20 de septiembre de 2020 Redacción Por Al igual que ocurrió hace algunos días, sectores opositores al gobierno nacional volvieron a autoconvocarse este sábado en diferentes ciudades del país y en Rafaela en la plaza 25 de Mayo. Las últimas medidas económicas y la continuidad de la cuarentena fueron algunas de las consignas de la convocatoria.

El último 13 de septiembre miles de personas habían salido a las calles en todo el país con diversas consignas que iban desde la cuarentena obligatoria, a la reforma judicial y al avasallamiento de las libertades individuales.

Este sábado nuevamente a través de las redes sociales se concretó este banderazo en todo el país y que se hizo visible en Rafaela, donde las banderas argentinas fueron el distintivo principal y no los carteles partidarios. Había muchas familias rafaelinas con sus barbijos, banderas y carteles. Por ejemplo en Twitter se hicieron viral los hasgtags #19SqueSeVayanTodos, #19SPorlaRepublica y #19STodosALasCalles, entre otros.

El recorrido en nuestra ciudad fue en autos, motos que se trasladaron por Bv. Santa Fe y alrededor de la plaza 25 de Mayo, finalizando frente al Municipio; se repitió el recorrido de manifestaciones anteriores.

Entre alguno de los testimonios de quienes participaron de esta convocatoria se expresó que “es un enojo y repudio simbólico, un hartazgo enorme. Después de todo lo acontecido esta semana la gente está bastante harta de quienes tienen la función de mejorar nuestra calidad de vida y cobran sueldos considerables y que sin embargo no logran encaminar el rumbo para poder materializar lo que la gente demanda. Sólo queremos trabajar y prosperar”.

Otro de los participantes indicó que “queremos tener un futuro, vivir en una democracia que respete la división de poderes, que nos permita trabajar y no depender de los subsidios que el Estado nos da. En seis meses de cuarentena tenemos más problemas que en otras partes del mundo”.

“La marcha fue muy emotiva porque hubo gente que se va sumando porque está cansada por lo que está sucediendo, por este encierro eterno. Muchos de los que hoy vinimos fue porque seguimos sin poder trabajar, sin cobrar y porque no queremos vivir de un subsidio. Este es un llamado a que de una vez por todas se respeten nuestros derechos y libertades”, sostuvo Silvana quien participó de este 19S.