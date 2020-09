“No es poca cosa la inversión que se llevaría a cabo con YPF" Locales 20 de septiembre de 2020 Redacción Por En los últimos días diferentes entidades se pronunciaron respecto a lo sucedido con la subsanación del Código Urbano que determinó que hoy no se pueda llevar adelante el proyecto de la estación de servicio en Fanti y Suipacha. “Nosotros estamos interesados en llevar a cabo la inversión, la sostenemos, pero no puede ser por tiempo indefinido”, dijo Silvia Merli, integrante de la familia sunchalense.

“Somos una familia como tantas otras de la región, que anónimamente trabaja, generan empleo, pagan impuestos; afrontamos cada vez los problemas que son cada día más complejos y frecuentes que la actividad económica impone a cada uno que decidió valerse de su esfuerzo, capacidad y asumir riesgos”, comenzó relatando Silvia Merli, en nombre de la familia sunchalense que pretendía construir la estación de servicio ubicada en avenida Luis Fanti y Suipacha.

“Tenemos firmado un contrato con la petrolera de bandera YPF para construir una estación de servicio en Fanti y Suipacha que ya debería estar funcionando. Nuestra planificación era que ya en septiembre, octubre la estación estuviera funcionando, más allá de los beneficios económicos de quien invierte espera obtener, para nosotros fue un premio al trabajo, a la trayectoria, pero otorgada a tres generaciones. Esas tres generaciones son mis padres, mi esposo, mi hermano y yo como segunda generación y mis hijos, la tercera generación”, resaltó Silvia Merli, agregando que vienen trabajando con la petrolera YPF desde hace más de 60 años. “YPF que para muchos o la mayoría de los argentinos es un emblema nacional”, agregó.

La titular del emprendimiento de Suipacha y Fanti aclaró que el contrato se firmó previa obtención del certificado de uso del suelo y luego al presentar los planos para obtener la autorización del comienzo de la obra, surge la contradicción en el Código Urbano, lo que ameritaba una subsanación del mismo. “Todo esto generó innumerables especulaciones'', manifestó Merli.

“Estas vicisitudes por las que nosotros pasamos y que actualmente nos impide comenzar la obra le puede haber pasado a cualquiera que quiera llevar adelante una inversión. No es poca cosa la inversión que conjuntamente con YPF se llevaría a cabo. No es poca cosa en cuanto a la estética de su diseño y funcionalidad en un lugar estratégico al que embellecería y le aportaría mucha iluminación. Además no es poca cosa el compromiso social que asumíamos con la generación de veinte puestos de trabajo iniciales y conforme al crecimiento que podíamos llegar a tener del negocio podrían ser más”, enfatizó Silvia Merli. Y agregó: “estamos hablando de apostar a esta inversión en este contexto socioeconómico que precisamente no es el mejor ni para invertir ni para conseguir un empleo digno”.

La empresaria sunchalense señaló que “evidentemente los astros no estuvieron alineados a nuestro favor y primaron otros intereses. Nosotros sinceramente todo lo que esperábamos era empezar con la obra. Hoy políticamente está de moda decir cuidamos a la gente, pero no se exactamente que significa porque esta frase abarca muchos aspectos. Entonces evidentemente, parte de cuidar a la gente será que no consigan empleo…”.

La representante de la familia inversora dijo que de revertirse esta situación la intención es seguir adelante con el proyecto de la estación de servicio. “Nosotros estamos interesados en llevar a cabo la inversión, la sostenemos, pero no puede ser por tiempo indefinido. Tenemos un contrato y la petrolera tiene un presupuesto año 2020 en el cual la estación de servicio debía hacerse. Después ya no va a depender de nosotros. Nuestro interés hoy está.

Finalmente Silvia Merli al ser consultada acerca de si se contactaron los concejales rafaelinos con su familia manifestó que “no, que en absoluto. Inclusive tuvimos que pedir nosotros la Ordenanza para poder elevarla a la petrolera ya que hubo que informar inmediatamente de la situación por la que estábamos atravesando”.