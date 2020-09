Los combustibles subieron 3,5% en Rafaela Locales 20 de septiembre de 2020 Redacción Por A última hora del viernes, YPF realizó de manera sospresiva, y por segunda vez en un mes, un nuevo incremento de precios en los combustibles. En nuestra ciudad, al igual que en gran parte del país, la suba fue de 3,5%. Se esperaba que en otras empresas también acomoden sus valores en las próximas horas.

FOTO LA OPINION OTRO GOLPE AL BOLSILLO. Los nuevos precios de los combustibles en las estaciones YPF rafaelinas.

Casi de manera sorpresiva, a partir de la medianoche de este sábado, YPF volvió a aumentar el precio de sus combustibles un 3,5% promedio a nivel nacional, con el objetivo de sostener la actividad de producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país. Aunque en algunos lugares las subas podrían llegar a un 5%, este nuevo aumento, el segundo en un mes luego de casi 8 meses en donde se mantuvieron los precios, se encuentra en línea con la decisión de recomponer asimetrías históricas a nivel federal, de manera de recortar las brechas entre la Capital Federal y el interior del país. A modo de ejemplo, una vez calculados los costos logísticos, Jujuy tiene un precio de los combustibles un 4,5% por encima de Buenos Aires.

Cabe recordar que la compañía estatal incrementó el pasado 19 de agosto los precios de los combustibles. La suba fue de un 4,5% en promedio en todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires alcanzó el 6% de incremento, según informaron desde la empresa.

En algunas provincias -como las del NOA, NEA y sur de la Patagonia- las subas fueron menores y rondaron el 3,5 por ciento. Esta es la segunda vez que suben los precios de los combustibles desde que asumió el Gobierno de Alberto Fernández en diciembre de 2019. Hubo un intento de la compañía petrolera de actualizar sus valores a fines de diciembre, pero no llegó a concretarse hasta que finalmente se hizo en agosto pasado. Cabe recordar que los valores de las naftas y el gasoil habían tenido nueve aumentos durante el año 2019.



EN NUESTRA CIUDAD

Mientras tanto, según datos que pudo recabar LA OPINION, en nuestra ciudad este nuevo el aumento ronda los 3,5%. De acuerdo a lo que nos contaron algunos playeros, "antes te avisaban que al día siguiente había que aumentar los precios de los combustibles. Ahora no pasa más eso, no sabemos por qué, debe ser por una cuestión política a lo mejor, pero ahora te avisan de golpe que hay que aumentar y aumentamos. Este viernes nos llegó el aviso a las 22:45 aproximadamente de que a partir de las 0 de este sábado aumentaban los precios de los combustibles un 3,5% en Rafaela". Acerca de cómo fue el movimiento durante la jornada sabatina, agregaron que "fue normal, porque la gente necesita utilizando los medios de movilidad. Lo que si es que muchos se sorprendieron cuando vinieron a cargar porque no sabían que hubo otro aumento repentino. De hecho, deben ser muchos los que aún no se han enterado de esto. También el precio de los aceites y lubricantes se han incrementado de manera importante también en los mismos porcentajes. Por ejemplo, un lubricante que el viernes costaba 544 pesos desde este sábado pasó a valer 617 pesos".



MAS MOTOS

Teniendo en cuenta que la nafta ya es muy cara para la mayoría de los ciudadanos y cada vez se hace más difícil poder utilizar los automóviles con mayor frecuencia, otro dato interesante es que en los últimos tiempos, la gente se ha volcado a utilizar más las motos por una cuestión económica, ya que consumen menos combustible que un auto. "Tenemos cada vez más motos que vienen a cargar nafta, mucho más que autos. Se nota que la mayoría de la gente usa menos los autos y para ahorrar, los que tienen moto las empiezan a usar más o se compran motos nuevas los que no tienen con los planes nuevos que ha impulsado el gobierno".



DESCUENTO AL

PERSONAL DE SALUD

Por su parte, YPF sostiene el descuento al personal de salud del 15% que alcanza a unas 100.000 personas que se encuentran adheridas al programa de la petrolera estatal. "En Rafaela es bastante alto el personal de salud que está adherido a este sistema de descuento", agregó uno de los amables playeros ante la requisitoria de este Diario.



SERVICLUB

Por último, acerca de qué manera la gente paga la nafta cuando se acercan a cargar, los empleados de una de las YPF de nuestra ciudad nos comentaron que "va más o menos parejo entre pagar en efectivo o con tarjetas de crédito o débito. Pero lo que sí se usa mucho es la APP de YPF desde los celulares, la aplicación SERVICLUB, ya que tiene muchas promociones y descuentos".



VALORES NUEVOS Y VIEJOS

Estos son los nuevos precios YPF de las naftas en Rafaela a partir de este sábado:

* Súper: $ 64,50 (antes $61,90).

* Infinia: $ 73,45 (antes $69,99).

* Ultra: $ 58,48 (antes $55,70).

* Infinia Diesel: $ 69,58 (antes $66,90).



¿LA MAS CARA DE LA PROVINCIA?

Históricamente se ha dicho, según versiones de los ciudadanos y los que están acostumbrados a viajar asiduamente, que en Rafaela los precios de los combustibles son los más caros no sólo de la provincia de Santa Fe, sino también del país, aunque nunca se han sabido las razones o motivos, ya que siempre las naftas de acá eran más caras que las de Buenos Aires, Santa Fe o Rosario, por ejemplo. A partir de este sábado, en Capital Federal el precio de la nafta súper subió a $59,99 y el Diesel $57,76, mientras que en la capital provincial, los valores actualizados de las naftas a partir de este sábado son estos: Súper, $63,64; Infinia, $71,58; Diesel 500, $56,97 y Infinia Diesel, $66,28. Que cada lector saque sus propias conclusiones....



UN TEMA CENTRAL

El CEO de YPF, Sergio Affronti, había señalado el mes pasado que los combustibles necesitaban algún ajuste de precios para mejorar la generación de caja de la compañía, aunque admitió que se debía “evaluar el impacto” de la medida sobre la economía. “Durante el segundo trimestre mantuvimos precios en surtidor congelados en pesos pese a las condiciones desfavorables del precio del crudo y de los refinados a nivel internacional”, señaló Affronti en una habitual llamada con inversores tras la presentación de resultados de la compañía. Y agregó que esa situación generó “un spread positivo” de los precios locales comparados con los de paridad de importación, pero esa situación “cambió con el aumento de los precios internacionales de crudo” hasta alcanzar los actuales niveles en torno a los USD 45 el barril de crudo tipo brent.

El tema de precios de los combustibles es central para YPF, no sólo porque las ventas en sus estaciones de servicio le representan históricamente por encima del 70% del total de sus ingresos, sino también como señal a sus inversores de que sus operaciones no están atadas a precios congelados.