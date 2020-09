Rechazan destitución de Vizcarra Internacionales 20 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

LIMA, Perú, 20 (AFP). - El Congreso peruano decidió por mayoría inclinarse a favor de la continuidad del presidente Martín Vizcarra en el cargo como jefe del Ejecutivo Nacional.

El plenario votó por la moción de vacancia presidencial. Cada parlamentario fue anunciando su posición. El resultado final fue de 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones.

El Parlamento sesionó este viernes el debate para destituir al presidente Martín Vizcarra acusado de "incapacidad moral permanente" por sus aparentes intentos de ocultar un caso menor de corrupción, trámite que en principio no cuenta con los votos necesarios para expulsar del poder al mandatario.

Pese a que en un primer momento se informó que Vizcarra no acudiría a la Cámara, finalmente el Presidente se presentó en el hemiciclo apenas minutos antes del inicio de la sesión.

Vizcarra no estaba obligado legalmente a participar en el juicio político y había dado señales de que no pensaba acudir a la Cámara tras asegurar que el país no debería distraerse en "discusiones estériles y cosas secundarias".

Vizcarra apareció en el último momento, sin corbata ni banda presidencial para "dar una señal a la población" de que lo más importante "es venir y dar la cara".