Clases: habló el ministro Trotta

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El ministro de Educación, Nicolás Trotta, se refirió a las idas y vueltas con el Gobierno porteño por el retorno de las clases y afirmó que seguirá "ofreciendo alternativas y diálogo para superar los desencuentros que no pueden impedir dar respuestas a quienes más lo necesitan", porque "las niñas, niños y adolescentes no pueden esperar".

Al respecto, el integrante del Gabinete dijo que "a mediados de agosto, el Gobierno de la Ciudad manifestó su intención de revincular pedagógicamente a un alumnado de entre 5.100 y 6.500 que no tuvieron contacto con la escuela" y que "para cumplir con ese objetivo, propusieron abrir gabinetes informáticos".

"Entendiendo que la medida era pedagógicamente insuficiente, ofrecimos desde Nación brindarles 6.500 netbooks con conexión a internet y sumamos el necesario rol de promotores socioeducativos -en coordinación con la UBA- para atender las necesidades de los más vulnerables", prosiguió.

En ese sentido, Trotta indicó que "luego de reiterados encuentros", se le pidió al Ministerio de Educación de la Ciudad "la inmediata georeferenciación de los 6.500 estudiantes que no acceden a equipamiento y a conectividad, porque sin esos datos el ENACOM no puede avanzar en la conexión".