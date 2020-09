Tremenda goleada, Bayern Deportes 19 de septiembre de 2020 Redacción Por ALEMANIA

Una máquina. Así se podría definir al Bayern Münich de Hansi Flick, que en el primer partido de la flamante temporada de la Bundesliga humilló a Schalke 04 por 8-0, con un triplete incluido de la mano de Serge Gnabry, autor de tres goles. Los otros tantos fueron anotados por Robert Lewandoski, Raplh Fährmann, Thomas Müller, Leroy Sané y Jamal Musiala.

De esta manera, Bayern Münich abrió su participación en la nueva temporada de la Bundesliga con un apabullante triunfo ante Schalke, cuyo plantel seguramente tendrá dificultades para dormir después de la tremenda paliza que les propinaron en el Allianz Arena.

Este sábado jugarán: 10.30hs Koln vs Hoffenheim, 10.30hs Unión Berlín vs Augsburg, 10.30hs Eintracht Frankfurt vs DSC Arminia Bielefeld, 10.30hs Werder Bremen vs Hertha, 10.30hs Stuttgart vs Sport- Club Freiburg, 13. 30hs Borussia Dortmund vs Borussia Monchengladbach.