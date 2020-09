“Compartir cancha con Mascherano es un sueño” Deportes 19 de septiembre de 2020 Redacción Por Leonardo Godoy, nuevo jugador de Estudiantes de La Plata, habló tras su arribo al 'Pincha'.

FOTO WEB LEO GODOY. / El defensor surgido en Atlético de Rafaela y sus primeras declaraciones como jugador Pincha.

Sin dudas que ser compañero de Javier Mascherano es uno de los principales motivos por los cuales el entrerriano Leonardo Godoy decidió pasar a Estudiantes de La Plata, luego de varios años en Talleres de Córdoba. Así lo expresó ayer, en su presentación oficial, a pocos días de haberse incorporado al plantel "Pincha".

"Saber que venía a este club, compartir cancha con un jugador como (Javier) Mascherano es un sueño que voy a cumplir. Miro mucho fútbol argentino y Estudiantes siempre me impresionó, con la presentación de Mascherano, la de (Marcos) Rojo que fue una locura y ni hablar cuando vi la transmisión de la inauguración del estadio. Observé ese león caminando por las tribunas y me decía quiero jugar ahí", argumentó el defensor surgido en Atlético de Rafaela.

En cuanto a la trastienda de su arribo al equipo platense, el lateral derecho manifestó: "No dudé ni un segundo en venir. Recibí el llamado de Sebastián (Verón) y de (Leandro) Desábato y eso terminó de motivarme. Es un club mundialmente conocido y tengo muchas ganas, me siento bien y esperando aportar lo mejor para el equipo".

Por otra parte, en su presentación Godoy destacó que el regreso de la Copa Libertadores "demostró que se puede jugar cumpliendo protocolos y con los estadios cerrados, aunque no es lo ideal".

El defensor opinó que "esta es la pretemporada más larga de la historia y se hace difícil no tener un panorama claro". Y añadió: "En ese sentido me vino bien la transferencia para renovar energías", agregó Godoy, procedente de Talleres.

Luego se definió como un lateral ofensivo: "Me gusta mucho pasar al ataque, ir para arriba, meter buenas asistencias. Pero sé, porque me lo dicen siempre, que un lateral primero tiene que marcar. Ya el Chavo me explicó cuál es su idea de juego y no vamos a tener problemas en adaptarnos".

Godoy también puntualizó que su etapa en Talleres "fue buena y muy linda" pero consideró "que estaba cumplida".

Mientras tanto, el plantel dirigido por Desábato cumplió una nueva jornada de trabajo en el predio de City Bell y este sábado cerrará la sexta semana de entrenamientos, aún sin amistosos ni competencia a la vista.