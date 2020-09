Tigre no pudo con Guaraní Deportes 19 de septiembre de 2020 Redacción Por COPA LIBERTADORES

Tigre, el último equipo en reinicio cronológicamente su participación en la Copa Libertadores, no pudo sostener su buen arranque y sufrió la remontada de Guaraní, que como local en Asunción lo venció por 4-1, para dejarlo muy complicado en sus chances de avanzar en el grupo B. Dicho encuentro se jugó en la noche del jueves, finalizando a las primeras horas del viernes.

Es que el "Matador", pese al tempranero golazo del refuerzo Pablo Magnín, a los nueve minutos de juego, sumó su tercera derrota consecutiva en la misma cantidad de presentaciones en el torneo, donde llegó como campeón de la Copa de la Superliga 2019, pese a su descenso a la Primera Nacional (Segunda División), donde milita actualmente.

Guaraní, dirigido por el argentino Gustavo Costas, se apoyó en las atajadas del albiceleste Gaspar Servio, lo empató por intermedio de otro compatriota como Bautista Merlini -ex San Lorenzo- y en el segundo tiempo lo dio vuelta.

A partir de los cambios, el conjunto de Asunción del Paraguay encontró los goles con los ingresados Cecilio Domínguez -ex Independiente, que anotó un penal que no pareció pero fue sancionado por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera, y una notable definición de Edgar Benítez.

La exageración en el resultado final fue obra de otro ingresado en el complemento como Angel Benítez, que empujó al gol una gran apilada por izquierda de Nicolás Maná.

Con Palmeiras de Brasil como líder con puntaje ideal (9), Guaraní se afianzó en la segunda plaza (6), por delante de Bolívar de Bolivia (3) y Tigre (0).

Para el "Matador" de la localidad bonaerense de Victoria la próxima presentación será el martes 22 cuando reciba a Bolívar.