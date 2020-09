Los secretos de Menudo Información General 19 de septiembre de 2020 Redacción Por Una nueva serie contará los secretos de Menudo, la primera banda de Ricky Martin. “Súbete a mi moto”, la producción sobre la gran banda juvenil de los 80, tendrá 15 capítulos y se estrenará el próximo 9 de octubre.

Por María Eugenia Capelo



“Aquellos que solo quieran ver la leyenda negra de Menudo, que lo hagan. Pero créeme que lo malo fue mucho menos que lo bueno, y lo bueno fue épico”. Así comienza el primer trailer oficial de la serie sobre la “boy band” más exitosa y popular de nuestro continente, que llegará a Amazon Prime video el 9 de octubre.

El título de esta producción es “Súbete a mi moto”, nombre de la canción más exitosa de la banda. A lo largo de 15 episodios conoceremos el origen y el surgimiento del grupo que vio nacer a Ricky Martin. Pero Menudo fue mucho más que eso, porque desde sus inicios, allá por 1977, logró cautivar a un público juvenil como no lo había hecho antes otra agrupación similar. El hombre que estuvo detrás de este fenómeno: Edgardo Díaz. Él fue el encargado de crear las bases de referencia para todas las bandas de adolescentes que surgieron más adelante. “Yo me jugué todo por Menudo”, afirma el actor que lo interpreta en esta ficción.

Menudo fue cambiando a sus integrantes a lo largo de su vigencia hasta 2009. Se calcula que 39 cantantes formaron parte de esta banda hasta su disolución. En el inicio estuvieron los hermanos Fernando y Nefty Sallaberry Valls y Carlos, Óscar y Ricky Meléndez (también hermanos entre sí). Algunos de los éxitos más recordados de la banda son “Quiero ser”, “Rock en la TV”, “Claridad”, “Mi banda toca rock” y por supuesto el clásico “Súbete a mi moto”.

La banda fue un boom en todo el continente: llenaban los estadios donde se presentaban, eran una máquina de hacer éxitos y, por supuesto, generaban mucho dinero. Mientras tanto, ajenos a cualquier descalabro, los fanáticos adolescentes tenían los pósters de la banda colgados en sus cuartos y compraban todos los discos de que salieran de Menudo.

La historia se inicia en el pequeño poblado de Caguas, en Puerto Rico, para luego trasladarse a México. El surgimiento de Enrique Martin Morales, conocido como Ricky Martin, que recién se unió a la banda en 1984, es uno de los episodios más esperados. El pequeño de apenas 12 años se unió la banda en reemplazo a Ricky Meléndez.

En 1989, Martin abandona Menudo y comienza su carrera como solista, aunque eso formará parte seguramente de otra serie a futuro. En la ficción, Ricky estará interpretado por dos actores: en su niñez quien se ponga su traje será por el pequeño Ethan Schwartz y en la adolescencia, Felipe Albors.

Con episodios de 60 minutos, el elenco de Súbete a mi moto lo componen además Yamil Ureña y Braulio Castillo como Edgardo Díaz, Sian Chiong como Joselo Vega, Marisol Calero como Doña Panchi, Josette Vidal como Julieta Torres, y Rocío Verdejo como Renata Torres. Los cantante serán interpretados en las diversas etapas por: Marcelo Otaño y Eugenio Rivera (Ricky Meléndez), Samu Jove (Xavier Serbia), Gustavo Rosas (Sergio Blass), Alejandro Bermúdez (Rene Farrait), Leonel Otero (Johnny Lozada) y Mauro Hernández (Miguel Cancel), entre otros.

Hasta ahora se sabe muy poco sobre lo que contará la serie sobre el grupo, cuyos integrantes sufrieron bullying y acoso sexual. Tal como se hizo con la producción de Netflix sobre Luis Miguel, esta historia intentará atrapar a ese mismo público ávido de conocer la historia de sus ídolos musicales.

Esta no es la primera ficción que llega de este grupo ya que en la década de más auge de la banda (los 80) pudimos ver dos films: Menudo la película y Una aventura llamada Menudo. Ambas fueron actuadas por miembros de la banda, pero no relatan la historia de su surgimiento.

Cabe destacar que el éxito del grupo en la Argentina no fue solo musical, sino que también se traslado a la televisión, con la serie juvenil Por siempre amigos, que se emitió en 1987 en Canal 11 y en la que participaron miembros de la band, como Ricky Martin y Robby “Draco” Rosa junto a Adrián Suar, Pablo Rago, Cristina Lemecier, Mercedes Morán y Silvestre, entre otros.

En la ficción los chicos de “Menudo” y los argentinos asistían juntos a un mismo colegio e iban viviendo diferentes situaciones entre ellos dentro del aula. Una clásica telenovela para adolescentes que tuvo un gran recibimiento en Argentina y se llevó a cabo en plena popularidad de la banda. Los años 90 recibirían con los brazos abiertos a Ricky Martin en su carrera como solista, el ex chico Menudo. Pero eso es otra historia.

Por ahora sólo nos queda ir escuchando de nuevo los temas de la banda mientras aguardamos su estreno en los primeros días de octubre.