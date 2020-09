Reconocen la labor de dos policías de la ciudad

El diputado Juan Argañaraz del Bloque Somos Vida y Familia presentó en la Cámara de Diputados de Santa Fe dos proyectos de declaración valorando y enalteciendo las acciones realizadas en beneficio de la sociedad de dos Oficiales de policía dependientes de la Subcomisaría Primera del barrio Monseñor Zaspe. Estos fueron los casos de dos Oficiales que estando de civil no dudaron en intervenir ante actos delictivos en la vía pública.



EL RELATO DE LOS HECHOS

Estando en su domicilio el Oficial Aliprandi escucha gritos de auxilio de una mujer en la vía pública, sale de su casa y se da cuenta que dos sujetos mediante intimidaciones intentan sustraerle la moto a esta mujer que se encontraba junto a su hijo menor de edad. Es allí cuando el agente policial interviene y logra reducir a uno de los delincuentes, pero el otro, empuñando un cuchillo de carnicero, se le abalanza e intenta apuñalarlo en reiteradas oportunidades, logrando que el funcionario policial desista de retener al compinche y trate de resguardar integridad debido a la superioridad numérica de los agresores y de la existencia del arma blanca, logrando los mismos darse a la fuga.

En el caso del Oficial Montes se encontraba en la esquina de Destéfani y Carlos Gardel de la ciudad de Rafaela, comprando en un kiosco cuando escuchó un grito de ayuda de una mujer dentro de una camioneta, el Oficial no dudó en acudir en ayuda. La víctima con sangre en la nariz decía que, quien luego se conocería que es su esposo, la quería matar y que la estaba golpeando. El Oficial Monte hizo descender a la mujer y a sus hijos de 17 y 14 años del vehículo para resguardarlos, se identificó y mostró su placa de policía. Luego llamó al 911 pidiendo colaboración y no dejó ir al agresor que luego quedó detenido.

El diputado Argañaraz explicó que es necesario reconocer la labor y acciones de los agentes policiales, ya que son parte una institución sumamente importante dentro de la sociedad, al respecto finalizó: “a través de estos proyectos deseamos brindar un reconocimiento para todos aquellos que brindan un servicio a la comunidad sin mirar a quién, cuándo, dónde y arriesgando en muchas ocasiones su integridad física. Lamentablemente en los tiempos que vivimos es muy difícil salir a la calle y sentirse seguro, por todo esto hay que generar lazos de confianza con las fuerzas que bregan por nuestra salud y protección”.