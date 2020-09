El Concejo recibió a integrantes de organizaciones de eventos Locales 19 de septiembre de 2020 Redacción Por En una reunión virtual realizada ayer por la mañana, los concejales se reunieron con este sector duramente castigado debido a que esta actividad aún no fue habilitada. Los organizadores de eventos ya presentaron el protocolo en el Ministerio de la Producción y ante el Comité de Emergencia Departamental.

FOTO PRENSA CONCEJO POR VIDEOCONFERENCIA. Los concejales dialogaron con un sector que hace 6 meses no puede volver a trabajar.

Los concejales ayer por la mañana se reunieron de manera virtual con representantes de Trabajadores de Eventos Unidos de Rafaela y la Región, que hace desde marzo que no pueden trabajar y piden poder ser habilitados ya que día a día se agrava su situación económica.

Actualmente el sector está integrado por más de cien personas que cumplen en un evento distintas funciones y a partir de que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio no pudieron retomar la actividad.

El concejal del FPCyS (PDP), Lisandro Mársico señaló que “vinieron a plantear la dura realidad de la gente que está relacionada a la organización de eventos, desde la gente vinculada a la moda, catering, fotógrafos, dueños de salones, DJ, organizaciones gastronómicas, una serie de rubros vinculados a esta actividad. Lo que ellos exponen es que necesitan poder realizar eventos, sin baile y con un número inferior de personas en el cual se tomen todas las medidas sanitarias y un protocolo”.

Mársico contó que quienes concurrieron a la reunión señalaron que “si en un comedor se puede festejar un cumpleaños tomando como parámetro el distanciamiento social, con mesas de seis personas, porque no lo pueden hacer ellos en un salón, tomando todas las precauciones posibles”. Y resaltó que “es un sector que está pasando por una situación económica terminal, porque muchos hace más de seis meses que no trabajan y vivían de eso. Es una cuestión de poder volver a la actividad pero sin baile y con los protocolos”, repitió el concejal.

A su vez el edil manifestó que el planteo que hacen es poder llevar a cabo el evento, elaborando un listado de los concurrentes al igual lo hacen bares y restaurantes.

Por otra parte indican que hoy las fiestas se realizan igual de manera clandestina, sin ningún protocolo y eso es más grave y perjudicial para todos.

“Notamos que estaban muy angustiados por el mal momento que atraviesan y el impedimento de poder funcionar. Están en una situación económica catastrófica. Nosotros lo que les manifestamos es que ante la actual emergencia sanitaria, vamos a analizar lo expuesto por ellos el próximo lunes en comisión, para ver qué podemos aportar, pero es muy difícil el panorama.

Cabe señalar que quienes forman parte de las organizaciones de eventos ya han elevado el protocolo al Ministerio de la Producción y ante el Comité de Emergencia Departamental.