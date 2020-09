Restricciones a los municipios y comunas Locales 19 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Comité de Emergencia Departamental Covid-19, bajo la coordinación del senador Alcides Calvo, del cual participan intendentes, presidentes comunales, legisladores y funcionarios provinciales se reunió ayer en forma virtual para analizar la crítica situación sanitaria que atraviesa la región, ante la escalada acelerada de casos de coronavirus. Al respecto, se recomienda a todos los municipios y comunas del departamento Castellanos, lo siguiente:

1) Disponer, en cada localidad, de números de teléfonos para denuncias de vecinos y vecinas ante la presencia de encuentros, reuniones o fiestas sociales no autorizados según la normativa vigente.

2) Limitar el horario de funcionamiento de almacenes, despensas, quioscos, drug stores, shop de estaciones de servicio y otros comercios de proximidad, hasta las 22:00 horas.

3) Solicitar la realización de recorridas y controles de circulación recorridas nocturnas por parte del personal policial, guardias urbanas y demás autoridades competentes, especialmente en horarios nocturnos.

4) Restricción de uso de espacios públicos, permitiendo únicamente el tránsito y no la permanencia en los mismos, a fin de evitar aglomeraciones o acercamientos que generen transmisión viral.

5) Determinar la aplicación de sanciones con carácter de multa, a: a) padres de menores por consumo de alcohol, con sus respectivas acciones penales por incumplimiento de las disposiciones locales, provinciales y nacionales; y b) propietarios de inmuebles u organizadores de reuniones, encuentros o fiestas sociales no autorizadas por la normativa vigente.

Asimismo, se informa a la ciudadanía del inicio de causas judiciales, por parte de la Fiscalía Regional N° 5 del Ministerio Público de Acusación con asiento en la ciudad de Rafaela, a las personas que no cumplan con las medidas sanitarias de distanciamiento social dispuestas por las autoridades competentes.

Por otro lado, los intendentes y presidentes comunales del departamento Castellanos manifestaron la necesidad de que las autoridades gremiales de FESTRAM reconsideren la decisión de realizar la medida de fuerza de 72 horas anunciada para el martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de este mes, ya que las recomendaciones anteriormente enumeradas, quedarían totalmente disminuidas en su efectividad, dejando a la comunidad en un estado de indefensión, en el marco de esta situación sanitaria alarmante ante la escalada de contagios de Covid-19 en la región.



"DECISION APRESURADA

Y DESACERTADA"

Con respecto a la nueva medida de fuerza que convocó la FESTRAM de 3 días para la próxima semana, el intendente Luis Castellano se mostró bastante disconforme y dio su punto de vista, afirmando que "la decisión de la FESTRAM de volver a llamar a un nuevo paro de 72 horas para la semana que viene la veo apresurada y desacertada por varias razones. La primera porque veníamos en un proceso de diálogo acercándonos y estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. La segunda, la comunidad, a quién tenemos que cuidar, no se merece estar 3 días sin prestación de servicios, sobre todo en un momento tan complicado de escalada de casos de coronavirus en toda la provincia de Santa Fe. Y tercero, porque vamos a privar a la comunidad de servicios esenciales que hoy tenemos en las ciudades, como los servicios de control, de salud, sociales y todo lo que tiene que ver, fundamentalmente, con el control y la estabilización de la pandemia. Quiero llamar a la reconsideración de la FESTRAM de esta medida, que se sienten en la mesa de diálogo y que podamos llegar a un acuerdo sin necesidad de ir a un paro de 72 horas".