Multas desde $56.000 para fiestas prohibidas Locales 19 de septiembre de 2020 Redacción Por Tras el último informe epidemiológico y con aumento de contagios diarios, el Municipio tomó decisiones para reducir la circulación y evitar encuentros no autorizados.

Las autoridades municipales abrieron mesas de trabajo con el objetivo de analizar y consensuar estrategias sobre las actividades que se desarrollan en la actualidad, luego del rebrote de casos en la ciudad. En la mañana del viernes se realizaron distintas reuniones. Una de ellas se desarrolló en el Salón Verde con el Comando Unificado y otra, con el Comité de Emergencias del Departamento Castellanos, donde se informó la decisión adoptada por Rafaela.

En ese marco, se resolvió aplicar multas desde $56.000 para las fiestas prohibidas. La sanción será para el organizador del evento o en caso de no hacerse cargo, para quien alquila el lugar o el propietario de la vivienda. Cabe aclarar que por la vía judicial también actuará el Ministerio Publico de la Acusación (MPA), luego de la notificación de la Policía.

Estas fiestas no autorizadas vienen siendo denunciadas por vecinos y vecinas. El objetivo de los operativos que se realizan contra esos encuentros consiste en llevar adelante acciones para impedir situaciones de contagios de Covid-19. Por ello, se solicita a la ciudadanía que al observar o enterarse de algún evento de este tipo, se comuniquen al 105 o 911.



RESTRICCION HORARIA

Otra medida dispuesta en un nuevo Decreto que tiene vigencia a partir del día de la fecha, busca acortar la franja horaria de los comercios de cercanía, como es el caso de kioscos, despensas, almacenes, drug stores y negocios afines. Todos ellos podrán atender al público hasta las 22 horas.

Queda excluido el rubro gastronómico de elaboración y venta de productos alimenticios elaborados, teniendo en cuenta que se debe asistir a restaurantes y bares, siempre con reserva previa. Los mismos mantendrán el horario establecido, debiendo cerrar sus puertas a las 2:00 a.m. Se sugiere un comprobante digital, pudiendo ser a través de un mensaje de WhatsApp, para presentar en caso de ser solicitado al ingreso, o bien en un operativo de control. La atención en las estaciones de servicio será normal, excepto el consumo en el salón o lo que es tradicionalmente llamado Shop, que será hasta las 22 horas.

Por último, el espacio público continuará con la misma modalidad. Se permite la circulación, caminata y actividad física pero queda totalmente prohibido las reuniones sociales. Los operativos, que serán donde suele haber concurrencia masiva de personas, estarán a cargo de la Unidad Regional V, Protección Vial y Comunitaria, Guardia Urbana y la Brigada Sanitaria.



POR LA PRIMAVERA

En la reunión del Comando Unificado de informó que los controles comenzarán el domingo después del mediodía y se extenderán hasta la noche del lunes. El objetivo es evitar la ocupación del espacio público, la realización de fiestas prohibidas y la instalación de jóvenes a manera de picnic. Habrá controles fijos y también móviles.