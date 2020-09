El Hospital sólo atenderá pacientes con Covid-19

El último reporte de la semana de este viernes al mediodía arrojó novedades importantes en relación a la situación sanitaria actual del Hospital Jaime Ferré y a la situación epidemiológica de la ciudad. Durante la conferencia de prensa virtual, Sandra Cappello, a cargo de la Coordinación Epidemiológica de la dirección Regional de la Región 2 de Salud de Rafaela, brindó, en primer lugar, mayores precisiones sobre la realidad de la pandemia en la ciudad, al comentar que "este viernes, hasta la hora 11:30, tenemos que informar 38 casos nuevos de coronavirus para la ciudad de Rafaela según lo reportado en la noche del jueves por el Ministerio de Salud Provincial. Esto nos da un total de 143 casos activos, ya que durante esta jornada dimos 14 altas, lo que suma un total de 151 recuperados. Al momento sumamos 525 personas en aislamiento preventivo, y desde el comienzo de la pandemia el total de casos asciende a 298 y un total de 4 fallecidos. Con respecto a la situación del Hospital, en cuanto a las camas críticas de unidad de terapia intensiva, tenemos 5 en el área no Covid y 7 en el área Covid. De la ARM (Asistencia Respiratoria Mecánica) tenemos 7 personas, 6 corresponden a Covid y 1 a no Covid. En el área de internación general, contamos con 11 internados positivos para Covid y 3 pacientes sospechosos"



NUEVA MODALIDAD

Posteriormente, la doctora acotó que "a partir del día de la fecha, hay una nueva modalidad para hacer el diagnóstico del Covid-19. Una sigue siendo el hisopado naso-faringeo que estamos haciendo hasta ahora, pero actualmente incorporamos el diagnóstico clínico epidemiológico. Esto quiere decir que toda aquella persona que comienza con síntomas compatibles con Covid como decíamos siempre, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo, vómitos, diarreas y sea contacto estrecho de un caso positivo, diagnosticado por hisopado, ya lo asumimos como Covid positivo. Esto significa que no es necesario realizar el hisopado pero sí es necesario llenar la ficha epidemiológica para que impacte en estos números que nosotros referimos todos los días. Por lo tanto, tienen que seguir llamando al 107 cuando presenten estos síntomas pero no necesariamente se les va a hacer el hisopado. Lo mismo que aquellas personas que presenten pérdida del olfato o del gusto. Como esto es prácticamente exclusivo para Covid, no se presentan otras patologías, ya que con esos síntomas ya se lo asume como positivo y no se va a indicar el hisopado. Sí va a ser obligatorio indicar el hisopado en toda mujer embarazada, en el personal de salud, en las personas que trabajan en las instituciones cerradas, en las personas que tienen comorbilidades, como diabetes, hipertensión u alguna otra enfermedad grave, y en los mayores de 65 años. También se va a realizar el hisopado en todas aquellas personas fallecidas, se conozca o no la causa".



HOSPITAL MONOVALENTE

A continuación, Martín Racca, el Subsecretario de Salud del municipio que también formó parte del informe, adelantó que "durante este viernes se hizo una reunión con el comité de crisis del Hospital y se va a tomar la decisión de que el Hospital sea monovalente y va a recibir la asistencia de las instituciones privadas. El Hospital va a cerrar algún área de la sala de cirugía, esto no significa que el Hospital cierre, para ampliar la capacidad de atención de patología Covid. Esas personas que estaban en la sala de cirugía o que presenten alguna patología quirúrgica, van a ser derivadas a las instituciones privadas para recibir la asistencia. Es un convenio que se vino trabajando a partir de marzo y se rubricó en estos días. En las próximas horas se empezará a trabajar con esa dinámica en la ciudad".



LUNES A LAS 19:30

Por último, Racca adelantó que "a partir del próximo lunes 21, el reporte diario se realizará a partir de las 19:30 horas de lunes a viernes para darle algo más de claridad a los números, ya que los de este viernes son nuevos y la realidad es que damos los números que se conocieron el jueves. Así que en el mismo día que el ministerio da los números, nosotros también lo vamos a hacer".