“No logramos que la gente tome conciencia"

Son días en que la preocupación aumenta al ritmo en que aumenta el número de contagios en la ciudad, la región y la provincia. En Rafaela las actividades habilitadas son muchas. El nivel de actividad es de los más altos en el país, pero sin embargo las restricciones que siguen vigentes y que tienen que ver con lo social, no se respetan y ponen en jaque todo lo logrado hasta aquí. Las reuniones sociales, eventos masivos en domicilios particulares están prohibidas debido a que es en ese ámbito donde se observa el mayor número de contagios. Allí los protocolos no se respetan.

La Dra. Sandra Cappello, médica infectóloga, al analizar los altos números de casos que arrojaron los últimos reportes, expresó: “en realidad es el número que veníamos esperando en función de cómo se estaban comportando los contagios, es un poco lo que veníamos diciendo respecto a que depende de la cantidad de muestras que se mandan a procesar y es el resultado de aumentar los testeos. Siempre cuando tenemos más resultados positivos es producto de que mandamos el doble de muestras al laboratorio central; eso tiene que ver directamente con el aumento del dispositivo del autohisopado en la carpa”.

Al ser consultada la profesional sobre si la mayor parte de la gente que dio positiva pertenece al grupo de personas aisladas, dijo que “la gran mayoría sí y está aislada e incluso es gente que llamó porque presentaba síntomas compatibles y son contactos de casos positivos; todos tienen indicación de aislamiento desde el momento en que llaman”, precisó.

Asimismo Cappello manifestó que “más allá de la indicación de aislamiento, esto no quiere decir que todos lo cumplan porque mucha gente está esperando el hisopado y si tiene una demora de dos o tres días, esa persona se siente mejor y sale. Hay casos en los que vuelve a trabajar o va a la peluquería o va a hacer un mandado o va de un amigo, porque ya se siente mejor y después cuando lo llamamos para informarle que el resultado es positivo, entonces vuelve a abrir otro abanico de contagiados que no debería haber pasado”. “Desde el momento en que una persona llama porque presenta algún mínimo síntoma debe permanecer aislada junto a todos los integrantes que viven con esa persona y quienes estuvieron con ese caso sospechoso las 48 horas antes, por eso muchas veces es numeroso el número de asilados”.



SITUACION DEL HOSPITAL

La Dra. Sandra Cappello se refirió a la actual situación del Hospital Jaime Ferré ante el aumento de la demanda, señalando que “hasta el momento el hospital está dando respuesta ante el aumento de la demanda y al haber mayor número de casos hay más probabilidad de que estos casos puedan complicarse, con lo cual es lógico que haya una mayor demanda de internación y de asistencia mecánica respiratoria. Esto hace que se vayan ocupando camas y que estemos pensando en nuevas estrategias por si en algún momento no se pueda dar respuesta a la demanda que se tenga. Es una ciudad que ha crecido, que es muy grande y el hospital quedó chico”.

Respecto a si se generó una luz de alerta a partir de que jóvenes menores de 30 años Covid positivo, hayan necesitado ser hospitalizados, la infectóloga explicó: “en realidad la alerta es para toda la población, porque esa actitud que unos tienen de no cumplir el aislamiento, de me siento mejor y salgo; esa actitud totalmente irresponsable de la persona que decide hacer eso, pone en riesgo a la población y sobre todo a personas jóvenes que están internadas por tener factores de riesgo. Hay que entender que esta es una enfermedad que no me afecta a mí solo sino que afecta a toda la población, por eso tengo la obligación y la responsabilidad ciudadana de cumplir el aislamiento”.

“Puede ser que a mí el Covid me de un cuadro muy leve pero por actitudes irresponsables puedo contagiar a un compañero de trabajo que tenía comorbilidades y lo expongo a que se infecte. La luz de alerta está más que nada en la población, en la ciudad. No logramos que la gente tome conciencia y estamos muy preocupados por el día de la primavera que se acerca”, enfatizó Cappello.

La infectóloga afirmó de manera enfática: “sabemos que no se va a respetar la prohibición de las reuniones sociales, porque de hecho no se cumplen los fines de semana habituales, mucho menos creemos que lo vayan a cumplir el día del estudiante. Este es un mensaje para todos los jóvenes que son los que más salen, más se reúnen y más se están infectando, ya que esos jóvenes vuelven a su casa, tienen padres, abuelos...piensen en ellos. Los jóvenes que presentan factores de riesgo no deberían salir, no deberían reunirse y todas aquellas personas que tienen adultos mayores en sus domicilios no deberían salir ni reunirse”. Finalmente la Dra. Sandra Cappello resaltó que antes veían en una primera etapa que eran todos jóvenes los que se contagiaban y ahora están teniendo abuelos de más de 80 años internados en el hospital, señalando que eso quiere decir que alguien de su familia no se cuidó y no los cuidó a ellos”.