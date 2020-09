1.348 nuevos contagios, 28 en Rafaela Locales 19 de septiembre de 2020 Redacción Por El brote no cesa en el territorio. Ayer se registró otra vez un número alto de casos nuevos y ya hay más de 24.000, mientras que en nuestra ciudad se notificaron 10 infecciones menos que el jueves, acumulando ahora 326 desde el inicio de la pandemia. Además, hubo otras 11 muertes y son 254 los decesos hasta el momento.

FOTO LA CAPITAL GOBERNADOR. Perotti extendió por una semana las restricciones en el sur.

Este viernes se reportó nuevamente otra cifra elevadísima de nuevos casos de coronavirus en la Provincia de Santa Fe. De hecho, los 1.348 nuevos contagios en las últimas 24 horas casi igualaron el nuevo récord diario del jueves, que había sido de 1.360, con lo cual la curva continúa elevándose de manera peligrosa y preocupante, para redondear 24.379 infecciones desde marzo. Y en nuestra ciudad también el número fue importante, ya que sumó otros 28 casos, 10 menos que la máxima cifra para una misma jornada que se dio este jueves, que fueron 38, para acumular 326 desde que el virus ingresó a la Argentina.

En tanto, la ciudad de Santa Fe, con 123 nuevos positivos, alcanzó su cifra récord y tiene un total de 1.661, al igual que Rosario, que notificó 710 casos más y ya suma 12.222, casi el 50% del total de los contagios en la bota santafesina.

Además, se reportaron otros 16 positivos de Santo Tomé; 4 de Recreo y 4 de Sauce Viejo; 2 de Monte Vera, Nelson y Pilar, al igual que 2 nuevos casos en Rincón y en Santa Rosa de Calchines (dentro del área metropolitana ampliada).

En cuanto a la distribución geográfica del resto de los casos reportados, el sur sigue siendo el área provincial más comprometida, ya que 69 son de Villa Gobernador Gálvez y 55 de Casilda, 24 se dieron en Venado Tuerto; 18 de Pérez; 16 de Granadero Baigorria; 14 de Funes y 14 de Gálvez. Además, se confirmaron 13 de Esperanza; 10 de Capitán Bermúdez y mismo número en Villa Constitución.

Con otros 9 infectados aparecen Firmat; Las Parejas; San Lorenzo y Sunchales. Se reportaron 8 de Cañada de Gómez; Los Molinos: Pueblo Esther; San Javier y Arroyo Seco. En tanto, 6 casos de Correa; Franck; Puerto Gral. San Martín; Roldán y Timbúes. Además, 5 casos se informaron de Pavón, Soldini y Villa Eloísa. Cada una de las siguientes localidades reportaron 4 casos: Arequito; Empalme Villa Constitución; Santa Isabel y Villa Cañas. Se informaron 3 positivos en Barrancas; Chabás; Fray Luis Beltrán; Gral. Lagos; Josefina; Laguna Paiva; Melincué; Serodino y Totoras. Estos distritos tuvieron 2 casos: Armstrong, Arteaga, Desvío Arijón; Gob. Crespo, Ibarlucea, San Justo, Sancti Spiritu; Tostado, Acebal y Álvarez.

Finalmente, estas localidades tuvieron un positivo: Alvear, Arocena, Avellaneda. Bombal, Bouquet, Carcarañá, Carlos Pellegrini, Colonia Margarita, Coronda, Elortondo, Estación Saguier, Fighiera, Hughes, Juncal, Las Rosas, Las Toscas, Luis Palacios, Oliveros, Progreso, Pueblo Andino, Pujato, Reconquista, Ricardone, Rufino, San Jerónimo Norte, San Jorge, Sargento Cabral, Suardi, Villa Guillermina y Zavalla.

Por otra parte, los pacientes internados y notificados en efectores públicos son: 115 en Cuidados Intensivos (104 con asistencia respiratoria mecánica y 11 sin asistencia respiratoria mecánica) y 330) en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. En tanto, hay un total de 16.553 pacientes recuperados, 7.572 pacientes activos y en la provincia se registraron 67.172 notificaciones de las cuales 37.317 fueron descartadas.



11 FALLECIDOS

Por último, anoche se informó el fallecimiento de once 11 personas con COVID-19 en el territorio: 8 pacientes

(74 años, 79 años, 79 años, 80 años, 82 años, 86 años, 87 años y 96 años) con residencia en la localidad de Rosario, 2 pacientes (76 años y 86 años) con residencia en la localidad de Santa Fe y 1 paciente (76 años) con residencia en la localidad de San Lorenzo. Un paciente informado en partes anteriores con residencia en la localidad de Rafaela (73 años) y notificado en otra jurisdicción, se constató que residía habitualmente en la jurisdicción que lo informó. Hasta la fecha se registran un total de 254 fallecidos en la provincia.



SIGUE LA CUARENTENA

ESTRICTA EN EL SUR

El gobernador Omar Perotti anunció este viernes que se prorroga -al menos por una semana- la mayoría de las restricciones anunciadas hace catorce días. La medida comprende a Rosario y los departamentos San Lorenzo, Constitución, Caseros y General López. El mandatario provincial habló luego de que desde Buenos Aires el propio gobierno nacional recomendara que Santa Fe siguiera en cuarentena estricta. Perotti habló desde Rosario, acompañado de intendentes y senadores de los departamentos comprendidos en el decreto que firmará este viernes: Rosario y los otros cuatro del sur de Santa Fe. Pidió responsabilidad a la ciudadanía y prometió asistencia a los sectores más perjudicados. La idea fue transmitir una idea de consenso político en torno a una medida que es incómoda, por la delicada situación económica de los sectores que deberán seguir sin trabajar o hacerlo a muy baja intensidad, como comercio y gastronomía. Pero que las autoridades creen que es clave para frenar el ascenso de la curva de contagios de coronavirus. También hay una apuesta de comprometer a los actores políticos ante la necesidad de garantizar el cumplimiento de las restricciones, algo que por ejemplo no ocurrió en los últimos días en localidades que rodean a Rosario.

Acerca del mapa santafesino, el rafaelino dijo que "la evolución de la pandemia lleva desde el 14 de marzo un crecimiento importante, particularmente después de junio, cuando la curva comienza a subir. Esta curva se va empinando muy fuerte llegando a nuestros días". El gobernador explicó que los departamentos con más casos de coronavirus son los del sur de la provincia. "El nivel de vínculo con Buenos Aires es lo que nos viene dando un mayor acercamiento a lo que ha sido el crecimiento de casos", planteó. Precisó que de 20 a 39 años se registran los picos más alto de contagio y lo contrastó con la tasa de letalidad, que afecta más al sector que supera los 60 años. Hay más de 23 mil casos confirmados en la provincia y 244 fallecidos. "El tiempo de duplicación de casos está abajo de los 15 días. Estamos con 13 en la provincia y con 12 en Rosario. Y el nivel de positividad es 50 en la provincia y 55 en Rosario", justificó, en la previa a anunciar la extensión de la cuarentena estricta. En estos últimos quince días, Perotti aseguró que "se ha mejorado el 0800 que recibe consultas", que había tenido "una instancia de colapso importante". Aclaró que "no cayó pero hubo demoras", que se evitaron en estos últimos días gracias al refuerzo de ese servicio. Tiene un promedio de 7 mil llamadas diarias. "Estamos duplicando la capacidad de testeo diario en el sector público. Con el sector privado llegamos casi a los 6 mil", sostuvo. Anticipó la llegada de los tests rápidos autorizados por Anmat, que en apenas 15 minutos permiten conocer resultados.