Seis de cada diez supermercados reportan baja de ventas en agosto

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El 55,6% de los supermercados y el 62,5% de los autoservicios mayoristas indicaron que sus ventas cayeron en agosto, según una encuesta realizada por el INDEC. La mayoría de los supermercados reportó caídas que llegan al 20%.

El 50% de los autoservicios que informaron caídas declaró que sus ventas disminuyeron entre 20% y 40%, mientras que el resto respondió que la baja alcanzó hasta 20%. El relevamiento es cualitativo y busca anticipar los datos estadísticos que se difundirán en el próximo mes.

Para el 60% de los supermercados cuyas ventas disminuyeron, las caídas alcanzaron hasta 20%. El INDEC realizó una encuesta que analiza el comportamiento del consumo durante la emergencia sanitaria, que adelanta datos de ventas nominales que se conocerán en octubre próximo.

Un 36,5% de los supermercados y el 31,3% de los locales mayoristas informaron que las ventas no sufrieron variación en agosto y entre 6% y 8% de las empresas señalaron que aumentaron, en un promedio del 20%. Los centros de compras encuestados declararon que las ventas disminuyeron en agosto y un 89% declaró que disminuyó la concurrencia de público.

Sobre las expectativas del comportamiento de los precios, el 66,7% de los supermercados encuestados declaró que esperan que los precios promedio de venta aumenten en septiembre. En los autoservicios mayoristas, un 75% respondió que también espera un aumento de precios para el mismo mes.

Respecto del empleo, el 83,3% de los supermercados considera que no habrá cambios en el número de personas empleadas durante septiembre, mientras que en el caso de los autoservicios mayoristas, el 87,5% no espera variación. Solo el 5,6% de los supermercados consideró que en septiembre el empleo aumentará, según la encuesta realizada por el INDEC.