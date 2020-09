Vicentin presentará el balance y la renuncia de sus directores Nacionales 19 de septiembre de 2020 Redacción Por Los integrantes del directorio de la agroexportadora presentarán las renuncias a sus cargos el próximo lunes a la vez que entregarán al juez del concurso de acreedores el demorado balance 2019.

FOTO ARCHIVO DEFINICION. El estado financiero de Vicentin es central para determinar cómo la empresa pasó del crecimiento a la cesación de pago.

BUENOS AIRES, 19 (TELAM). - Los integrantes del directorio de la agroexportadora Vicentin SAIC presentarán las renuncias a sus cargos el próximo lunes a la vez que entregarán al juez del concurso de acreedores el demorado balance 2019, informaron ayer voceros de la empresa.

La presentación de los estados financieros de Vicentin había sido solicitada por el juez Civil y Comercial de la 2da nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, en julio pasado, tras el incumplimiento de la compañía de presentarlo en tiempo y forma. Fuentes de la empresa dijeron a Télam que la presentación de la empresa se realizará de manera digital.

El estado financiero, patrimonial y económico de Vicentin durante el año pasado es un instrumento central para determinar cómo la empresa pasó de una situación de expansión y crecimiento a la cesación de pago en pocos meses. A raíz de denuncias de acreedores extranjeros, la Justicia investiga si la agroexportadora incurrió en vaciamiento de la empresa antes de pedir su propio concurso preventivo de acreedores, que se abrió en marzo pasado. También investiga si los directivos distrajeron recurso de la compañía a cuentas off shore otras sociedades o de personas individuales.

A principios de septiembre, la consultora internacional KPMG -que fue la auditora externa de Vicentin en los últimos años-, le comunicó al juez del concurso que no mantiene relación con la firma. Según trascendió, el balance 2019 reclamado por el juez y los acreedores habría quedado a cargo de un estudio contable de la ciudad santafesina de Reconquista.



LAS RENUNCIAS

A la vez, los actuales directivos de Vicentin presentarán el próximo lunes la renuncia a sus cargos en la conducción de la empresa concursada. Así, “se cumple con lo que se había prometido a varios de los acreedores que habían planteado inquietudes en relación al actual directorio”, dijo a esta agencia un vocero de Vicentin.

La misma fuente confió que, con esa acción, la empresa busca “aflojar tensiones” con los bancos y otros acreedores. La renuncia del actual directorio, encabezado por Daniel Buyatti, no se producirá de inmediato, puesto que debe ser tratada y aprobada por la asamblea de accionistas de Vicentin.

Voceros de la compañía informaron que la asamblea extraordinaria está prevista para la segunda de octubre, fecha hasta la cual continuará al frente de la conducción los actuales directores. Dicha asamblea deberá, en la misma reunión, designar a las nuevas autoridades encargadas del directorio de Vicentin SAIC, quienes estarán al frente del seguimiento del concurso.



INTERVENCIÓN DE LA CEREALERA

Paralelamente, el juez Lorenzini debe resolver el planteo realizado oportunamente por la provincia de Santa Fe para la intervención de la dirección de la empresa.

El gobierno de Omar Perotti planeaba, con el aval de la Casa Rosada, la creación de un fideicomiso para rescatar a la empresa, una de las más importantes de capitales nacional en el mercado de exportación de granos y subproductos. Sin embargo, las negociaciones con los accionistas fracasaron y la iniciativa perdió vigencia, dijeron a Télam desde el gobierno santafesino.