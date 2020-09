El dólar blue bajó $2 y cerró la semana a $139 Nacionales 19 de septiembre de 2020 Redacción Por EN UNA PLAZA PARALIZADA

BUENOS AIRES, 19 (NA). - En una semana marcada por la tensión provocada por el endurecimiento del cepo decidido por el Banco Central, el dólar blue registró hoy una caída de $2 para cotizar a $ 139 y se alejó del récord de $145 registrado el miércoles. Según fuentes privadas, la autoridad monetaria que conduce Miguel Angel Pesce debió vender unos u$s 30 millones, en un mercado financiero que tuvo el monto de operaciones más bajo de la semana.

Las últimas medidas dispuestas por el Central -que no solo afectan a pequeños ahorristas sino también a empresas endeudadas- prácticamente paralizaron la actividad.

Ahora, la expectativa está puesta en cuál será el punto de equilibro del dólar paralelo y la diferencia que tendrá con los valores de la plaza cambiaria.

El valor de la divisa para quienes quieren acceder a los u$s 200 mensuales, terminó a $131,32, cotización que incluye el 30% del impuesto PAIS y el 35% de la carga que después puede ser descontada de Ganancias o de Bienes Personales.

Sin embargo, prácticamente se tornó imposible realizar este tipo de operaciones, ya que los bancos están adaptando el sistema para concretar esas transacciones.

Desde el sistema financiero admitieron que la complejidad de la resolución adoptada por el Central llevará más días para permitir que quienes quieran comprar divisas puedan finalmente lograrlo.

Según las cotizaciones que en promedio publica diariamente el Banco Central, la divisa terminó a $ 74,85 para la compra y $ 79,59 para la venta.

En el sector mayorista, el billete norteamericano tuvo un incremento de 6 centavos para cotizar a $75,38, con lo que acumuló en la semana un ajuste de 47 centavos, igual suba del mismo período anterior.

En cuanto a los valores financieros, el dólar Contado con Liquidación (CCL) avanzó 1,3% a $134,18, con lo que la brecha con el mayorista ascendió al 78%.

Por otra parte, el dólar MEP o Bolsa escaló un 1,1% a $127,77, lo cual amplió la diferencia con el mayorista hasta 69,5%. El miércoles, el blue se había disparado $14, con lo que había tocado un máximo histórico en un clima de nerviosismo y preocupación por el impacto de las nuevas medidas oficiales.



BANCOS SIGUEN

SIN VENDER

Tres días después del nuevo cepo cambiario, las entidades bancarias continuaron ayer sin vender dólares al público en general, ya que todavía no adaptaron los sistemas operativos a las nuevas medidas cambiarias impuestas por el Banco Central.

Desde el sistema financiero explicaron que las dificultades están dadas no solo por las normativas a aplicar, sino porque se deben sincronizar los controles con la AFIP, porque el impuesto extra del 35% requiere la coordinación con ese organismo.

La entidad que conduce Miguel Angel Pesce estableció que ahora para comprar los u$s 200 por mes se deberá aplicar una retención del 35% que podrá ser deducida de Ganancias y Bienes Personales.

Para dejar contabilizada esa compra con el usuario que la realiza es necesario que el organismo recaudador tenga la certificación del pago para luego acreditarlo al contribuyente.

Incluso, para quienes no pagan Ganancias, la AFIP deberá certificar de qué tipo de contribuyente se trata para proceder a la devolución de los montos percibidos.

Además, en este último caso, también intervendrá ANSES para verificar que la CUIL no se encuentre inhabilitada.

Quienes intentaron realizar la compra de los u$s 200 se encontraban con una leyenda del banco explicando que por ahora era imposible realizar la operación por estar adaptando los sistemas.