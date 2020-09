Estados Unidos anunció que prohibirá Tik Tok y Wechat Nacionales 19 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos anunció que a partir del 20 de septiembre, las descargas de las aplicaciones Tik Tok y WeChat estarán prohibidas en el país. La única forma de evitar la prohibición para la popular aplicación es que el presidente Donald Trump apruebe en las próximas horas el acuerdo alcanzado hace unos días entre Oracle y la china ByteDance para que la compañía estadounidense se convierta en socia de la propietaria de TikTok.

Aunque, según el sitio de BBC, todavía no se sabe si el presidente Trump aprobará el acuerdo, se estima que va a revisarlo antes del domingo. El anuncio de la prohibición de TikTok y WeChat llega luego de que la Casa Blanca emitiera una orden a principios de agosto que otorgaba a TikTok 45 días para vender su negocio a una empresa estadounidense.

Los usuarios ya no podrán descargar actualizaciones, y la aplicación para compartir videos seguirá disponible hasta el 12 de noviembre, fecha en la cual podría ser prohibida completamente.

El gobierno de Trump alega que TikTok y WeChat amenazan la seguridad nacional y que podrían entregarle datos de sus usuarios al gobierno de China, acusaciones que son negadas por ambas compañías.

Si bien TikTok tiene millones de usuarios en los EE.UU., no está claro cuántos de los mil millones de usuarios de WeChat están fuera de China, aunque es probable que sea un número significativo.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, señalo en un comunicado: "Bajo la dirección del presidente, hemos tomado medidas significativas para combatir la recopilación maliciosa de datos personales de ciudadanos estadounidenses por parte de China". El departamento reconoció que las amenazas planteadas por WeChat y TikTok no eran idénticas, pero dijo que cada una recopiló "una gran cantidad de datos de los usuarios, incluida la actividad de la red, los datos de ubicación y los historiales de búsqueda y navegación".