Para Cristina, operativo en la quinta de Macri fue un "fake allanamiento"

BUENOS AIRES, 19 (NA). - La vicepresidenta Cristina Kirchner respaldó ayer la teoría del PJ bonaerense sobre el operativo que se realizó en la quinta "Los Abrojos" del ex presidente Mauricio Macri y dijo que fue un "fake allanamiento".

El PJ de la provincia de Buenos Aires había emitido un comunicado en el que acusó a Macri de haber montado un "autoallanamiento" en su quinta y remarcó que la denuncia en su contra por supuesta violación del aislamiento obligatorio tras su regreso de Europa no fue impulsada por el intendente de Malvinas Argentinas, Leandro Nardini.

La presidenta del Senado publicó horas después de su cuenta de Twitter el comunicado del partido y escribió: "Fake allanamiento. Esclarecedor comunicado del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires".

El PJ bonaerense señaló que el juez que ordenó el allanamiento, Juan Manuel Culotta, es un "codiscípulo del Colegio Cardenal Newman como el ex presidente" y que fue "designado, de forma irregular, por durante la gestión de Cambiemos".

El partido acusó a Juntos por el Cambio de recurrir "al montaje de un autoallanamiento al servicio de la posverdad, olvidando que la mentira tiene las patas demasiado cortas y enseguida se la alcanza".

En este sentido, el PJ afirmó que "el motivo procesal difundido en las redes sociales y en los medios afines al macrismo", en referencia a la denuncia por violación de la cuarentena atribuida a Nardini "es falso".