El Gobierno extendió hasta el 11 de octubre el aislamiento y pidió reforzar el cuidado personal

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El gobierno de Alberto Fernández confirmó ayer la extensión del aislamiento obligatorio por el COVID-19 hasta el próximo 11 de octubre y pidió reforzar el cuidado personal, tanto en la zona del AMBA como en el interior del país.

La Casa Rosada comunicó la nueva fase del aislamiento mediante un breve spot de dos minutos y 23 segundos de extensión, en el que se realizó un repaso de la situación actual de la epidemia en el país, con la voz en off de una locutora e imágenes de filminas, sin la aparición del Presidente.

No obstante, Fernández se expresó sobre el tema previamente, cuando encabezó un acto para la presentación de las obras del sector de Unidad de Cirugía y Cuidados Intensivos del Hospital Churruca Visca.

"Hemos decidido sostener las medidas de cuidado hasta el domingo 11 de octubre. Las autoridades locales seguirán siendo las que determinen qué nuevas indicaciones se implementarán en cada territorio", señaló el Gobierno en el spot, difundido pasadas las 16:20.

El Gobierno afirmó que al inicio "el problema" con el coronavirus estaba focalizado en la zona metropolitana de Buenos Aires, pero ahora "el mapa cambió", debido a que ahora "el 49,2 por ciento de los casos están en las provincias", cuando antes era el 7 por ciento".

"Recomendamos reducir la circulación en forma transitoria" en las ocho provincias del interior con mayor número de casos, en las que hay "alta tension en el sistema de salud", resaltó Presidencia.

Por su parte, Fernández sostuvo previamente que la Argentina está "muy lejos de haber superado" la pandemia de coronavirus, al tiempo que afirmó que "por más que se pueda ir a tomar una cerveza en la vereda, el riesgo está dando vueltas", en alusión a la apertura de bares en la Ciudad.

"El esfuerzo que cada uno pueda hacer es importante. Por más que se pueda ir a tomar una cerveza en la vereda, el riesgo está dando vueltas y debemos cuidarnos mucho. Estamos muy lejos de haber superado el problema", sostuvo el jefe de Estado en el ac to en el Hospital Churruca.

A la vez, aprovechó el contexto para agradecer a las Fuerzas de Seguridad por su trabajo durante la pandemia para proteger a la sociedad.

También se refirió al coronavirus en una entrevista radial, en la que reiteró que "la pandemia no terminó" y manifestó que el país quiere "comprar la vacuna para la población de riesgo".

"Queremos comprar y pagar la vacuna para la población de riesgo. Estamos comprando un proyecto a futuro y es engorroso en términos administrativos, no estamos de brazos cruzados esperando a que termine el proyecto de Oxford y AstraZeneca", planteó el mandatario.



PROVINCIAS

La pandemia golpea fuerte en las provincias de Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Santa Fe, que acumularon la mayor cantidad de contagios de coronavirus en los últimos dos días, recordó el video por el Gobierno nacional para anunciar la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 11 de octubre.

En Santa Fe la situación a mediados de septiembre era la más comprometida desde el punto de vista epidemiológico desde el inicio de la pandemia, que tuvo su primer contagio en el distrito el 14 de marzo, con un paciente de Rosario.

Los 1.362 casos registrados el jueves e informados oficialmente, con un acumulado de 23.034, contrastaban con los 179 del 15 de agosto, y mucho más con los 23 del 15 de julio.Los primeros tres meses de la pandemia Santa Fe tuvo una muy baja incidencia en las estadísticas nacionales: de hecho, hubo muchos días en los que no se contabilizó ningún caso, y el acumulado al 15 de julio llegaba a 591.