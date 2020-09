Rossi en las pruebas Deportes 18 de septiembre de 2020 Redacción Por SUPER TC2000

El campeonato del Súper TC2000, que comienza este fin de semana en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires luego de nueve meses de inactividad, tuvo ayer su primer ensayo en el circuito porteño con Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) a la cabeza, seguido por Agustín Canapino (Chevrolet YPF) y Facundo Ardusso (Renault Sport Castrol Team). Rossi se impuso en la actividad con un registro de 1:21.107, superó por 19 centésimas a Canapino y 38 a Ardusso, mientras que el top diez lo completaron Juan Manuel Silva (Puma Energy Honda Racing), Hernán Palazzo (Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Leonel Pernía (Renault Sport Castrol Team), Bruno Armellini (Fiat Racing Team) y Nicolás Moscardini (Puma Energy Honda Racing).

El Súper TC2000 se corrió por última vez el 15 de diciembre del 2019, por lo cual pasaron 277 días sin actividad por el parate de la pandemia de coronavirus, y la competencia iniciará la temporada con 23 autos. Entre las novedades que tendrá el certamen, contará con la incorporación de pilotos de renombre dentro de los 23 totales, entre los que se destaca el brasileño Rubens Barrichello, que este jueves finalizó en el puesto 15.

"Esto es un desafío enorme para mí. Sé que acá no llego como el ex piloto de Fórmula 1, sino cómo un piloto que está aprendiendo. Así que me lo voy a tomar con tranquilidad para conocer todo muy bien", manifestó Barrichello. Y agregó: "El auto de Súper TC2000 es muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Vamos poco a poco, pero el Corolla se muestra muy nervioso. Creo que entre sábado y domingo todavía voy a estar adaptándome a cómo es todo".

La acción del Súper TC2000 se retomará este sábado cuando se realice el entrenamiento entre las 10:05 y las 10:40 mientras que de 12:25 a 12:45 se realizará la clasificación y a las 15:25 será la otra tanda clasificatoria con 12 vueltas o un máximo de 25 minutos y el domingo a las 12:00 será la carrera principal con 33 vueltas o 50 minutos máximo.