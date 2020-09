Quimsa empezará el lunes Deportes 18 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El plantel de Quimsa de Santiago del Estero será uno de los primeros que retornará a la actividad, tras el parate ocurrido desde marzo pasado en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), y volverá a entrenarse este lunes, según estrictos protocolos de higiene y seguridad. El equipo dirigido por el DT Sebastián González trabajará al aire libre, tal como lo especifica el organigrama definido por el Ministerio de Deportes de la Nación en consonancia con su par de Salud, en el predio del sindicato UPCN.

El equipo santiagueño practicará a cielo abierto durante la primera semana y luego continuará con las labores en el estadio Ciudad, en grupos reducidos, según lo apuntado por el propio club norteño. Los jugadores y el cuerpo técnico se someterán el mismo lunes a los pertinentes hisopados que detectarán o no la presencia del virus del Covid-19. En caso de no tener inconvenientes, el equipo completo comenzará con las tareas físicas.

Hasta el momento, Quimsa, que aún debe resolver un encuentro desempate ante San Lorenzo por un pasaje a la final de la edición 2020 de la Basketball Champions League América (BCLA), tiene como integrantes de su plantel a los jugadores Sebastián Lugo, Nicolás Copello, Mauro Cosolito, Iván Gramajo, Fabián Ramírez Barrios, el ecuatoriano Bryan Carabelli y el juvenil Emiliano Toretta. El base Juan Ignacio Brussino se reintegrará al conjunto ‘fusionado’ una vez que concluya su participación en diciembre próximo en la Liga Mexicana, donde viste la camiseta de Dorados de Chihuahua, junto al pivote Kevin Hernández (ex Ferro Carril Oeste).