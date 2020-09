Racing cayó con Nacional Deportes 18 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WEB EN AVELLANEDA. / Con gol de Bergessio, Nacional le ganó a Racing.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Racing cayó ayer por 1 a 0 ante Nacional de Uruguay en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, en el Estadio Presidente Perón, en el reinicio de la competencia para los equipos argentinos tras el largo receso por la pandemia de coronavirus. .

El conjunto de Avellaneda fue superior en el primer tiempo pero no logró vencer la resistencia de Nacional, que se puso en ventaja en el inicio del complemento con un gol de penal de Gonzalo Bergessio y aprovechó la expulsión de Augusto Solari, segundos después, para reafirmar su superioridad en lo que restaba del cotejo.

De esta manera, los dirigidos por Sebastián Beccacece se ubican segundos en su grupo con 6 unidades, tres menos que su rival de este jueves que alcanzó la cima en soledad con 9, mientras que Estudiantes de Mérida tiene 3 y Alianza Lima aún no sumó puntos en lo que va del certamen.

Tras algunas aproximaciones sin demasiado peligro, la primera situación clara de gol llegó a los 24 minutos, cuando Benjamín Garré encaró por la banda derecha y tras enganchar hacia su pierna zurda, la más hábil, tiró un centro que encontró la cabeza de Héctor Fértoli, que se la bajó a Darío Cvitanich, pero el ex delantero de Banfield no pudo superar al arquero Sergio Rochet.

A los 35, el portero uruguayo volvió a evitar la apertura del marcador al atajar un tiro de media distancia de Garré, activo al igual que Fértoli por las bandas, que lo encontró bien parado en el centro del arco.

Cuatro minutos más tarde, de manera inexplicable, nuevamente Cvitanich falló una chance dentro del área chica, al no llegar a desviar hacia la red un centro rasante desde la derecha, por lo que la pelota pasó a centímetros del palo izquierdo.

Ya en el complemento, a los 7 minutos, Gonzalo Bergessio puso el 1 a 0 desde los doce pasos tras una mala salida de Gabriel Arias, que generó el contraataque de Nacional y terminó en penal luego de una mano de Mauricio Martínez.

Sin embargo, las malas noticias no terminaron ahí para Racing en el comienzo fatídico del segundo tiempo, dado que Augusto Solari fue expulsado por doble amonestación y el elenco de Avellaneda jugó con diez jugadores por más de 35 minutos.

Golpeado y afectado por la larga inactividad, la "Academia" no encontró respuestas en el campo de juego ni en el banco de suplentes, por lo que, más allá de algún acercamiento al arco de Rochet, que evitó el empate al tapar un disparo de Iván Pillud en tiempo de descuento, cayó en condición de local en la reanudación de la Copa Libertadores.

Ahora, Racing chocará con Alianza Lima en Perú (23/9), visitará al conjunto uruguayo (30/9) y cerrará la fase ante el equipo venezolano Estudiantes de Mérida en el "Cilindro" (21/10).



Síntesis del partido:



Estadio: "Presidente Perón".

Arbitro: Cristian Garay (Chile).



Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Mauricio Martínez (67m Domínguez) y Eugenio Mena; Augusto Solari, Leonel Miranda y Matías Rojas (46m Alcaraz); Benjamín Garré (67m Montoya), Darío Cvitanich (57m Reinero) y Héctor Fértoli (57m L. López). DT: Sebastián Beccacece.



Nacional: Sergio Rochet; Armando Méndez, Germán Corujo, Paulo Vinicius y Agustín Oliveros; Gabriel Neves, Claudio Yacob (62m Carballo); Alfonso Trezza (74m S. Fernández), Santiago Rodríguez (84m Cartagena), Brian Ocampo (62m Castro); Gonzalo Bergessio (84m Vecino). DT: Gustavo Munúa.



Goles en el segundo tiempo: 52m. Gonzalo Bergessio -penal- (N).

Incidencias en el segundo tiempo: 53m. Expulsado Augusto Solari por doble amonestación (R).